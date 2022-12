La fisioterapia es una disciplina «joven» que está dando pasos agigantados en el mundo de la investigación. No obstante, sigue precisando de métodos que le permitan objetivar los resultados de las técnicas que día a día muestran evidencia clínica. Y requieren la evidencia científica. Por ello, desde la CEU UCH se ha puesto en marcha una formación especializada al alumnado de primero para adentrarse en el diagnóstico mediante marcadores biológicos. El profesor José Miguel Soria, junto a María Ángeles García Esparza, es el responsable de una asignatura que revaloriza el papel de los futuros fisioterapeutas.

¿Por qué se ha decidido incorporar esta metodología en la titulación de Fisioterapia, cuando solamente es habitual tenerla en las facultades de Medicina?

Cada vez cobra mayor importancia dotar al fisioterapeuta de herramientas que le ayuden en la monitorización de una enfermedad cuando se aplica un tratamiento. Ver la evolución y sacar conclusiones acerca de la efectividad de las distintas técnicas de tratamiento que se están aplicando. Además, hoy día las técnicas de diagnóstico mediante biología molecular son cada vez más necesarias. Tanto con fines de prevención como con fines de seguimiento terapéutico, como es en el caso de la fisioterapia. En este sentido, consideramos de gran valor para los futuros profesionales de la fisioterapia que saldrán de CEU que conozcan en primera persona los marcadores biológicos. Y es que les va a permitir relacionar de forma directa la biología con la clínica, reduciendo esa creencia de que la biología y la fisioterapia no están relacionadas.

¿En qué medida ayuda esta técnica a un fisioterapeuta?

La fisioterapia no tiene la competencia del diagnóstico. Pero no poder diagnosticar no implica que el fisioterapeuta no desee monitorizar los resultados y modificaciones que se están produciendo en el paciente. No sólo mediante el «feedback» que el paciente nos indica en la sesión, si no mediante marcadores que nos indicarán, por ejemplo, si el grado de inflamación se va reduciendo en el tejido. El paciente es lo más preciado que tiene un sanitario independientemente del área en el que se desarrolle. Por este motivo, debemos aplicar tratamientos personalizados, no basados en protocolos estándar. Saber que lo que estamos haciendo ayuda al paciente. Y poder objetivarlo no sólo fomentará mayor adherencia al tratamiento si no que permitirá al fisioterapeuta sacar conclusiones más concretas de las técnicas aplicadas. Además de poner en valor la necesidad de los equipos multidisciplinares, tan necesarios para aumentar la probabilidad de éxito terapéutico.

Esta técnica les permite tanto el seguimiento de un tratamiento ya iniciado, como determinar cuál es el más idóneo antes de aplicarlo.

En efecto, así es. Cada vez más clínicas incluyen protocolos de seguimiento del paciente relacionando variables o parámetros biológicos a lo largo de un tratamiento o a lo largo de la vida de un paciente. En la actualidad vamos cada vez más hacia tratamientos y seguimientos más personalizados.

Desde fibromialgia hasta enfermedades autoinmunes

¿Cuáles podrían ser los casos más habituales en los que emplear esta técnica?

Actualmente cada vez más, la fisioterapia se está desarrollando en «especialidades». En esta línea, el diagnóstico y seguimiento de distintas enfermedades a través de marcadores biológicos resulta un punto de valor que ayuda a esta especialización y desarrollo de la fisioterapia. En concreto la fibromialgia, enfermedades autoinmunes, enfermedades de carácter cardiovascular o incluso estrés se encuentran entre los principales motivos de consulta de los pacientes a las clínicas de fisioterapia. Y poder trabajar con marcadores facilitaría mucho la labor clínica. Monitorizar estos valores o estos parámetros biológicos informan del estado del paciente y dan información sobre las consecuencias o efectos del diseño de una terapia concreta.

Al igual que existen protocolos en los tratamientos fisioterapéuticos de los pacientes, ¿qué protocolo existe con el uso del diagnóstico mediante esta técnica?

El tratamiento de fisioterapia va de la mano de un seguimiento personalizado del paciente en términos de respuesta y evolución del paciente. Por lo tanto, van en paralelo el diagnóstico y el estado del paciente (en términos biológicos y de valoración fisioterapeuta) y el protocolo empleado.

¿Por qué se ha decidido implementarlo en primero de carrera?

En primero de carrera, los estudiantes de fisioterapia tienen asignaturas de carácter básico como biología, bioquímica, fisiología, anatomía…Es muy importante que los alumnos sean capaces de integrar todos estos conocimientos como algo muy valioso para entender el cuerpo humano y el valor de los parámetros biológicos y fisiológicos. Es crucial que desde el principio pongamos en valor estas asignaturas enfocando su potencial hacia la clínica. Como bien indica su catalogación son asignaturas «básicas», siendo la base de los procesos que el fisioterapeuta debe entender para lograr unas competencias profesionales plenas.