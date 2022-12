Con vuestro manual de estilo, ¿un estudiante de grado va a encontrar solución o respuestas a situaciones redaccionales a las que no se ha enfrentado antes?

Esa es nuestra intención. A pesar de que el manual no va a solucionar los problemas de base que tienen los alumnos, sí que puede ser de ayuda ante dudas que surjan en las fases previas a la redacción del trabajo académico o en la elaboración del mismo.

Siguiendo esta línea argumental, ¿acaso el uso de conectores y los signos de puntuación no deberían dominarlos ya antes del TFG?

Sí, pero los alumnos acceden a la universidad sin haberlo adquirido.

¿Por qué es importante en la redacción académica el uso adecuado de los verbos? ¿De qué manera contribuyen a la formulación de objetivos en una investigación académica?

Es una manera de marcar la temporalidad en la estructura del trabajo, es decir, los verbos se adaptan al tiempo en el que tiene lugar la acción que expresa. Los objetivos siempre van formulados en infinitivo para indicar el logro que se pretende alcanzar.

Más allá del apartado de estructura de un trabajo académico, que varía en función de la entidad de ese trabajo académico (una tesis, por ejemplo), ¿puede servir este manual para un doctorando?

Sí. Independientemente de la estructura, los contenidos lingüísticos son válidos para cualquier usuario de la lengua. Es un manual de consulta.

Habéis incentivado a vuestro alumnado de Magisterio a que sea capaz de enseñar el idioma español a los niños y niñas mediante el juego. ¿Habéis intentado hacerlo también vosotras de forma divertida?

En la universidad, el alumnado no solo debe tener un conocimiento de la lengua, sino también de las estrategias necesarias para transmitir estos conocimientos a sus futuros alumnos. Esto se refiere a que hay que trabajar desde dos puntos de vista: uno teórico y otro, más didáctico. En el primero intentamos que los alumnos sean los que construyan su propio aprendizaje a través de la indagación y la reflexión, o sea, alejados del tradicionalismo, pero sin perder de vista que el objetivo principal es «aprender».

Os adaptáis, por tanto, al estudiante.

Hay que tener en cuenta que el alumnado actual se maneja en códigos comunicativos multimodales y, por tanto, su aprendizaje es diferente. Desde el punto de vista didáctico, en nuestras asignaturas demuestran lo que han adquirido y lo plasman a través de situaciones de aprendizaje lúdicas y adaptadas a la realidad de nuestras aulas.

En esta línea, Mariluz, ¿en qué te has inspirado para el diseño de los contenidos? Da la sensación de que quieres transmitir que escribir un trabajo académico puede ser divertido.

Debido a que el texto en sí no es del todo llamativo, se ha intentado buscar una manera muy visual para canalizar el contenido del libro. Se han elegido diferentes estilos, colores y formatos para diferenciar los apartados, así, haciendo uso de la memoria visual a la que los jóvenes están tan acostumbrados, queremos llegar a ellos. Está inspirado en la forma en la que los jóvenes cogen los apuntes. Es casi como un cuaderno en el que además de lo que ya hay escrito, hay espacio para poner sus propias anotaciones, sin que un formato demasiado rígido pueda imponerles ese respeto por escribir en un libro. Hemos conseguido que sea ameno de leer y fácil de recordar.

También parece, Mariluz, que empleas recursos iconográficos que conectan con los que emplean los propios alumnos: desde los posts it a las chinchetas. ¿Cuál es el motivo?

El motivo es que fuera muy cercano a ellos, y a cualquiera que se haya enfrentado a montones de apuntes que poner en orden. Cuando yo estudiaba, usaba muchos colores para diferenciar apartados, tipos y tamaños de letras muy distintos y muchos dibujos. Me pedían mucho mis apuntes porque decían que eran fáciles de entender, y lo que hacía realmente era usar mucho la memoria visual.

¿Cuál ha sido el quebradero de cabeza principal para poder trasladar en imágenes algo tan aparentemente árido o aburrido como es la redacción académica?

Sí, la verdad es que cuando me llegaban los archivos en word, no sabía cómo iba a poder traducirlos, pero el proceso era ir separando en apartados y en grupos, cada bloque un color, cada bloque un estilo de letra, por ejemplo, en el apartado de signos de puntuación, el fondo son puntos. Y de nuevo, he usado dibujos para recordar mejor el contenido gracias a los ejemplos. Me he divertido mucho haciéndolo, he de decir que me han dejado total libertad, aunque sabía que me arriesgaba a ponerlas nerviosas con los ‘dibujillos’ y garabatos que a veces aparecen, tal cual fueran apuntes prestados. Mónica y Gloria me han dado rienda suelta para poder ser creativa, es algo que agradezco mucho. Lo mejor, ver las caras de la gente cuando lo hojea, ya que, sin darse cuenta, ya están leyendo algún apartado, cosa que con un texto a word normal sería más improbable.