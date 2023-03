¿Por qué decidiste presentarte a esta oferta de prácticas del MAEC?

Decidí presentarme a la oferta de prácticas MAEC porque mi decisión de entrar en la carrera de Derecho fue con el fin de encaminarla a la carrera de Diplomacia. Y ésta es una gran oportunidad para vivir la diplomacia pública de cerca.

Te encuentras, desde hace poco, realizando prácticas en Antena Diplomática en Reikiavik. ¿Elegiste ese destino o te lo asignaron?

En la oferta de prácticas MAEC hay mil destinos disponibles, entre los que eliges y ordenas según tu prioridad. Reikiavik se encontraba en el primero de mi lista.

Hasta ahora, ¿cuáles son tus funciones?, ¿cómo es tu día a día en Reikiavik, tanto a nivel profesional como personal?

Al encontrarme en una antena diplomática bastante reciente y de pequeña dimensión, mis funciones son bastante variadas. Desde redacción de documentos, manejo de redes sociales a asistencia a eventos culturales y reuniones con instituciones. A nivel profesional, las primeras horas del día las dedicamos a temas burocráticos y administrativos como correos, mapeo de noticias… Posteriormente, solemos tener reuniones en ministerios, con delegaciones y/o actividades culturales. A nivel personal es una ciudad en la que me encuentro muy feliz, es pequeña, tranquila y rodeada de una naturaleza espectacular.

¿Habías tenido ya experiencia en el extranjero?

Sí. Al acabar bachiller realicé un GAP Year en Inglaterra, y el año pasado estuve de Erasmus en Portugal. Pero nunca había tenido una experiencia laboral en el extranjero. Y, sin lugar a duda, repetiría.

¿Has hecho prácticas durante la carrera en alguna empresa?

Si, durante el primer cuatrimestre de este curso realicé prácticas en un despacho de abogados en Alicante, junto con una gran profesional.

¿Qué crees que te va a aportar a tu futuro profesional esta experiencia?

Es una experiencia internacional, así que además lo obvio de practicar idiomas abre tus fronteras a otras oportunidades que la carrera de Derecho te ofrece y no son las tradicionales.

¿Cuáles son tus expectativas, a qué te quieres dedicar, cuando finalices tus estudios universitarios?

Creo que a lo largo de la carrera vas abriendo un abanico más grande de salidas. Mis áreas favoritas son la propiedad intelectual, el derecho internacional público y el Derecho de la UE. Así que entre mis opciones se encuentra especializarme en alguna de ellas o bien opositar para alguna Institución Europea o acceder a la carrera diplomática.

¿Por qué elegiste estudiar en el CEU de Elche?

Porque es la universidad privada más cercana a Alicante.

¿Y por qué Derecho?

La verdad es que he crecido en una familia de juristas, y he vivido la profesión muy de cerca. Así que no fue muy difícil tomar la decisión de seguir por el mismo camino, aunque mi carrera la estoy enfocando de otra manera.

¿Qué te aporta el CEU en tu formación universitaria que estás pudiendo aplicar en esta experiencia?

Lo mejor de estudiar en el CEU son las oportunidades que te brinda, como los concursos de excelencia jurídica, la información de las convocatorias de prácticas que nos podrían resultar interesantes, la invitación a congresos…