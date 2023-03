Sí, un año. Ha pasado muy rápido desde que empecé. Después de salir de la universidad pasaron dos meses y decidí cursar el máster the PowerMBA de Administración y Gestión de empresas. Pensando en las prácticas que debía hacer, decidí adelantarme y echar currículums a través de InfoJobs en varias empresas que había seleccionado y acorde a las áreas en las que quería tener la oportunidad de trabajar.

Tuve varias entrevistas de trabajo en varias empresas. De hecho, para García Carrión en principio la oferta a la que me inscribí era para el departamento de Contabilidad. Sin embargo, no me seleccionaron, pero después de unos días, me llamaron y me dijeron que había una vacante para una beca de seis meses para el área de Administración comercial nacional. Tuve varias entrevistas con ellos.

Menudo recorrido.

La verdad es que me sentí muy a gusto en todo momento en todas las entrevistas, siendo yo misma. He de reconocer que tienen un gran equipo y desde Recursos Humanos saben reconocer el talento y la esencia de cada persona que entrevistan. Uno de mis mayores miedos al hacer las entrevistas es que no me cogieran porque vivía en otra ciudad distinta a la de la vacante. Esos fueron los motivos por los cuales en otras entrevistas que hice me dijeron que no. Pero en García Carrión no supuso ningún inconveniente y eso es de valorar mucho.

Después de los seis meses finalizaba la beca y me dijeron que había una vacante con contrato indefinido para un puesto en el departamento de Créditos y Cobros. Acepté encantada. Habían apostado por mí y era una oportunidad que no iba a rechazar aparte de que iba aprender nuevas funciones.

¿Cómo te desempeñas en el departamento de Créditos y Cobros?

Al final acabas encontrando tu sitio y en el departamento de Créditos y Cobros estoy a gusto, me gusta lo que hago en mi día a día, me esfuerzo mucho y sé que, en el futuro, todo lo que estoy aprendiendo tanto profesionalmente como personalmente, me va a venir muy bien.

Porque en un empleo no solo aprendes a nivel profesional, sino que también desarrollas y aprendes a nivel personal y eso se agradece y valora mucho. Aquí, mi día a día se basa en compensar y contabilizar los pagos que entran, registrar y contabilizar los cheques, pagarés para posteriormente entregarlos al departamento de Tesorería. También revisar las cuentas, reclamar facturas pendientes, pedir la situación de las facturas…, entre otras.

¿Qué supone para ti trabajar en una empresa como García Carrión?

Supone un privilegio poder trabajar para ellos. Se nota la empresa familiar que es. Sabe seleccionar a sus trabajadores, sabe buscar la esencia de cada uno y lo que puede aportar a la empresa. Es un auténtico ejemplo a seguir por el esfuerzo y trayectoria de toda la familia y trabajadores, que han puesto en la empresa y el estar donde está a día de hoy y por todo lo que quiere aportar a los consumidores y a nivel medioambiental.

Siempre están dispuestos a ayudarte en todo momento. Ante cualquier duda o circunstancia que se presente. Da igual el tiempo que lleves. Siempre te van a ayudar con una sonrisa, paciencia y amabilidad. Y eso dice mucho de las personas que forman una empresa. Aparte del esfuerzo y trabajo por sacar adelante todo lo del día a día.

Estudiaste el doble grado de Dirección de Empresas y Marketing, y por tu experiencia laboral te has inclinado por la parte de gestión empresarial. ¿Es la que más te atrae? ¿No te apetece trabajar en Marketing?

La verdad es que, al haber pasado por dos departamentos relacionados con la administración y créditos y cobros, el haber aprendido sus funciones y poder experimentar el día a día, efectivamente me gusta más la parte de gestión empresarial.

Ahora mismo, además, te encuentras preparando una oposición. ¿A qué? ¿Cómo llevas lo de conciliar el trabajo en García Carrión con lo de preparar la oposición?

Efectivamente, me encuentro preparando una oposición a la vez que concilio el trabajo. Sinceramente es duro, porque tienes que saber organizarte muy bien, tener mucha fuerza de voluntad, poder adaptarte a una rutina, rechazar muchos planes, tener altibajos. Pero debes de marcarte objetivos y recompensas cuando consigues lo que cumples y te marcas.

Pero soy una persona con las ideas muy claras y estoy labrando mi futuro, todo cuesta, nada es un camino de rosas y todo esfuerzo tiene su recompensa. Me gusta mucho el sector público y siempre he tenido claro que quería opositar y sé que voy a poder aportar grandes cosas. Aconsejo a que todos busquen lo que de verdad les guste porque al final es a lo que te vas a dedicar y vas a pasar muchas horas en tu puesto de trabajo. Que experimenten en diversos puestos y que las empresas sepan reconocer su talento y les enseñen durante su proceso en la empresa.

¿Por qué te decidiste por estudiar el doble grado de Marketing y Dirección de Empresas? ¿Y por qué en el CEU de Elche?

Porque es una carrera completa donde aprendes muchas cosas. Es lo que quería estudiar, para lo que quiero conseguir en el futuro. Decidí estudiar el doble grado en el CEU de Elche porque quería que el modelo educativo se basara en principios cristianos y los valores que ofrece el Evangelio, ya que soy muy católica y era un requisito indispensable.

Además, el número de alumnos es menos extenso y eso permite mayor cercanía con los profesores, tutorías para resolución de dudas y las clases más dinámicas. También la calidad de las clases que imparten es muy completa, ya que tiene su parte teórica (lo explican todo de manera amena, enriquecedora y hacen que lo entiendas correctamente) e inciden mucho en la parte práctica, con muchos casos prácticos y reales. Algo que es muy bueno ya que pones en práctica lo aprendido, desarrollas tu creatividad y te hacen pensar mucho. Algo que valoras mucho porque te preparan de verdad para la vida profesional.

¿Qué te ha aportado tu formación en el CEU a tu desarrollo profesional posterior?

Me ha aportado una formación muy completa ya que la carrera abarca muchas asignaturas diversas en las que aprendes mucho. Además, la forma en la que te enseñan es de calidad.

Algo que también me ha aportado la formación en el CEU y que también aprendes a lo largo de la trayectoria universitaria es a saber organizarte muy bien, a saber gestionar situaciones de estrés, a desarrollar mucho los valores humanos y ponerlos en práctica tanto en la etapa universitaria como en la etapa profesional futura. Y, sobre todo, enseñan el valor del esfuerzo y la superación. Y sientes que te acompañan en todo momento.