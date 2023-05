Se encuentra en 4º del doble grado de Empresa y Marketing. Pero su inquietud y curiosidad, como a buena parte de los estudiantes universitarios, le ha llevado este curso académico a París. Allí, en ESCE, ubicada en el corazón de La Defense (distrito financiero de París), realiza un erasmus de movilidad. «Una ciudad que siempre me había atraído y al ser una de las capitales del mundo, siempre habría algo llamativo e interesante para hacer». Su experiencia no sólo le ha abierto la mente a nuevas culturas, sino también el deseo de seguir viajando «mientras pueda». En esta entrevista, Fernando, que el pasado curso académico recibió el premio «Empresario Antonio López Moreno» al mejor expediente académico del grado de Dirección de Empresas por los clubes Rotarios de Elche, nos lo cuenta.

¿Qué te llevó a inscribirte en esta movilidad internacional?

Decidí inscribirme en el programa Erasmus porque consideré que vivir lejos de casa y en una cultura diferente realmente me enriquecería como persona y como estudiante. El hecho de vivir en otro país con sus tradiciones y formas de hacer las cosas te abre mucho la mente. Además, me podría formar en campos en los que mi universidad no está tan especializada y desarrollar mis habilidades con el inglés.

¿Cuál es hasta ahora tu experiencia?

Estoy teniendo una experiencia muy satisfactoria tanto en lo académico como en lo personal. En el campo académico, la mayor parte de las asignaturas que he cursado pertenecían a un máster con lo cual los trabajos en grupo y la formalidad en clase ha resultado ser especialmente enriquecedora. He podido formarme en campos muy diversos como marketing de lujo, donde he estudiado las tendencias de los retails más exclusivos y cómo gestionar estas marcas. También he profundizado en formas de exportar productos y en los factores macro y microeconómicos a tener en cuenta, entre otras muchas cosas.

¿Y a nivel personal?

En el campo personal, he podido conocer tanto la cultura francesa como muchas otras de amigos de países tan diversos como Italia, Uruguay, Chile, Corea del Sur, México o Alemania… Esto me ha permitido adquirir nuevas perspectivas y formas de pensar y crecer como persona.

Formarse en el extranjero

¿Qué dificultades te has encontrado, desde el punto de vista académico, en esta experiencia universitaria en el extranjero?

La dificultad más grande está relacionada con la organización. La universidad funciona muy diferente al CEU y los horarios de las clases cambian cada semana con lo que he aprendido a organizarme con muy poca antelación. De cara a presentar proyectos, los datos que nos daban para realizarlos y sobre cómo serían evaluados eran muy escasos. En este sentido, esto ha supuesto una dificultad añadida para poder gestionar mi tiempo.

¿Qué crees que te va a aportar a tu futuro profesional realizar un Erasmus?

Creo que el Erasmus principalmente ha mejorado mis soft skills o habilidades blandas. En este sentido creo que lo más destacable es la capacidad de adaptabilidad a los diferentes cambios vividos durante la experiencia (una nueva universidad, organización diferente, flexibilidad…) así como la apertura mental a nuevas culturas, formas de actuar y de comunicarse. También he adquirido importantes conocimientos académicos y he establecido contactos con compañeros y profesores que, sin duda, me han aportado y me aportarán en mi desarrollo como profesional.

¿Qué te aporta el CEU en tu formación universitaria que estás pudiendo aplicar en esta experiencia?

El CEU como universidad me ha aportado en estos años en lo académico una fuerte formación que me ha permitido afrontar en París asignaturas de máster. Además, en el campo humano, me ha enseñado la importancia del trato con los compañeros y profesores lo que me ha hecho aprovechar al máximo esta experiencia.

Un futuro profesional vinculado a los viajes

¿Cuáles son tus expectativas, a qué te quieres dedicar, cuando finalices tus estudios universitarios?

Aún no tengo nada clara la respuesta a esta pregunta, pero actualmente me interesa mucho viajar y conocer nuevos lugares por lo que mi futuro más cercano puede estar enfocado en este sentido, igual relacionado con algo de gestión hotelera, compañías de viaje…

¿Por qué elegiste estudiar en el CEU de Elche?

Uno de los principales motivos por los que elegí estudiar en el CEU fue por el trato personalizado que podía recibir en la universidad, así como el nivel académico de esta.