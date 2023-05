Aproximar al alumnado a la parte de trabajo manual de precisión que realizan odontólogos y odontólogas en su práctica diaria, fijar los conceptos teóricos anatómicos de un modo kinestésico e ir fomentando su destreza.

Estos han sido los objetivos del taller de «Tallado anatómico del primer molar inferior en jabón» que ha recibido el alumnado de primero de grado de la Universidad UCH CEU. Una formación que, según Ana Martínez Cuello, coordinadora de Odontología del CEU en Elche, les ha permitido, además, «vivir esta experiencia de enseñanza mítica entre los estudiantes de Odontología a nivel mundial».

Para ello, los alumnos debían plasmar, de una forma escultórica, la anatomía, tanto de la corona como de las raíces, de esta pieza dental. Tras las distintas clases magistrales en las que se les ha impartido Anatomía Dental y Nomenclatura y tras las directrices del profesorado al cargo del taller, los alumnos y alumnas debían tallar una reproducción en escala de la pieza elegida utilizando una pastilla de jabón de manos como soporte.

Una experiencia que ha supuesto la primera toma de contacto con su futura realidad profesional y que los alumnos han valorado de forma positiva. Para Arnau Fonollosa Miralles «ha sido un taller súper divertido. Personalmente estuve tres horas haciéndolo, pero no se me hizo largo, ya que me encanta. Al terminar aún tenía más ganas y más curiosidad por saber cada día más».

Algo en lo que coincide su compañera Miriam Navarro, quien destaca que «es una manera muy entretenida de aprender morfología dental. Y, además, pudimos poner en práctica nuestras destrezas manuales, algo muy importante en Odontología. ¡Ahora pienso regalar a toda mi familia dientes de jabón por Navidad!».