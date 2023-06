Un equipo de investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elche, el Instituto de Neurociencias CSIC-UMH en Alicante y el Roche Innovation Center, de los laboratorios Roche Pharma en Basilea (Suiza), han publicado en la revista científica Neuroscience nuevos hallazgos sobre las alteraciones de la actividad neuronal que subyace a los problemas cognitivos que padecen las personas con esquizofrenia, en un modelo experimental animal.

Según explica el profesor de la CEU UCH en Elche Jorge Brotons Mas, que ha liderado este proyecto, «la actividad neuronal se organiza gracias a diferentes oscilaciones que actúan a modo de ‘directoras de orquesta’, facilitando el procesamiento de la información. Su alteración, que hemos analizado en esta investigación, está vinculada, entre otros, con los problemas de memoria de trabajo que padecen las personas diagnosticadas de esquizofrenia».

El profesor Brotons destaca que «hay diversas hipótesis sobre el origen de la esquizofrenia. Una de estas postula que un déficit en la función de los receptores NMDAr puede ser el origen de la esquizofrenia. Tanto en pacientes como en modelos animales, la administración de bloqueadores de estos receptores reproduce muchos de los síntomas de la esquizofrenia. Por esta razón bloqueamos farmacológicamente estos receptores en un modelo animal murino. Esto nos permitió investigar la actividad de las regiones del cerebro implicadas en esta función durante el desarrollo de una tarea de memoria».

Entre los hallazgos más destacados de su estudio, publicado en Neuroscience, el equipo investigador ha detectado que la interacción entre diferentes ritmos, especialmente la co-modulación de las ondas cerebrales theta/gamma, es necesaria para la correcta ejecución de la tarea de memoria.

Por otro lado, tal y como señala el investigador del programa de doctorado de la CEU UCH Pablo Abad Pérez, «nuestros resultados muestran que el bloqueo de NMDAr interrumpe los mecanismos que permiten generar un mapa interno de los lugares que visitamos y exploramos. Las alteraciones que hemos encontrado podrían explicar los problemas cognitivos en la esquizofrenia».

Para el doctor Roger Redondo, director del laboratorio de Neurociencias de Sistemas de Roche, en Basilea, «si bien queda mucho por aprender sobre cómo el cerebro procesa la información, en este trabajo encontramos cómo el desacoplamiento entre los ritmos theta y gamma subyace a los déficits de memoria. Entender esta alteración es un paso previo para poder restaurar la función cognitiva en diferentes patologías».

Un equipo de Elche, Alicante y Basilea

El equipo de investigación liderado por el profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la CEU UCH en Elche, Jorge Brotons Mas, ha estado integrado por Víctor Borrell y Luis M. Martínez Otero, investigadores del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante; el profesor Javier Molina, el estudiante de doctorado Pablo Abad Pérez, de la CEU UCH; y Roger Redondo, director del laboratorio de Neurociencias de Sistemas en Roche, Basilea (Suiza).

El proyecto se ha desarrollado en el marco del Plan de Acción Conjunta entre el Instituto de Neurociencias de Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera, que permitió iniciar el proyecto hace unos años con los laboratorios Roche Pharma, en Suiza. Una colaboración cuyo último resultado es el estudio que acaba de publicar Neuroscience. Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación obtenida dentro del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Proyecto NMERS, RTI2018-097474-A-I00).

Más información sobre el artículo “Theta/gamma Co-modulation Disruption After NMDAr Blockade by MK-801 Is Associated with Spatial Working Memory Deficits in Mice”, en Neuroscience: