Cuando en junio de 2021 finalizó sus estudios de doble grado en Dirección de Empresas y Marketing en el campus ilicitano de la Universidad CEU UCH no podía imaginar que poco después se incorporaría a una de las más importantes multinacionales españolas. Tras un máster en Instituciones y Mercados Financieros en CUNEF, y con unas prácticas previas en Bankinter Gestión de Activos, Juan Hernández Martínez, trabaja en Madrid en el departamento de Banca Privada del Santander.

¿Por qué decidiste estudiar ese doble grado?

Cuando terminé el colegio, la asignatura de Economía había sido la que más me llamaba la atención, además el mundo empresarial siempre me había resultado interesante. Al conocer el doble grado de ADE y Marketing, además de que lo consideraba una opción muy completa, vi la posibilidad de estudiar el mundo empresarial desde distintas perspectivas, enfocándolo desde un ámbito teórico-práctico muy cercano a la realidad. Esto llevó a que me decantara por él. Fue una decisión muy acertada.

Una vez que finalizaste el grado, ¿qué posgrado has cursado y dónde?

Máster en Instituciones y Mercados Financieros, con especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones de CUNEF.

¿Por qué decidiste hacer ese posgrado? ¿Qué te aportaba profesionalmente?

La razón principal era seguir formándome una vez finalizado el grado. Había tres asignaturas que me habían llamado especialmente la atención: Mercados financieros, Finanzas Corporativas y Gestión de Carteras, por lo que decidí buscar un posgrado que relacionase todas ellas en la medida de lo posible. Fue un año muy completo en el cual aprendí mucho, además conseguí obtener varias certificaciones financieras y realicé seis meses de prácticas en Bankinter Gestión de Activos.

¿Qué funciones desarrollas en la Banca Privada del Santander?

En Banca Privada nos dedicamos a la gestión de altos patrimonios, a partir de 500.000€, con el objetivo de establecer relaciones duraderas y de confianza a largo plazo con los clientes, aportándoles valor en el servicio de asesoramiento, en función de su perfil de riesgo.

¿Cómo valoras tu experiencia en tu trabajo actual?

A pesar de llevar poco tiempo para poder hacer una buena valoración, en banca privada se combina una parte muy técnica relacionada con los mercados financieros, y otra más comercial enfocada en la relación con el cliente.

¿Cuáles eran tus aspiraciones profesionales cuando empezaste tus estudios universitarios?

Cuando empecé los estudios universitarios siempre aspiraba de manera ambiciosa a ser propietario de una gran empresa. Pero, por otro lado, la banca la he vivido muy de cerca todos estos años, por lo que también me gustaba la idea de formar parte de un gran banco.

¿Has realizado prácticas durante la carrera? ¿Dónde y cuáles eran tus funciones?

Realicé las primeras prácticas universitarias voluntarias en el aeropuerto de Alicante en Hertz (2019), las cuáles me sirvieron para perfeccionar mi inglés y relacionarme de manera continúa con todo tipo de clientes.

En el año 2021 empecé las prácticas obligatorias en la empresa Panama Jack, en el departamento comercial, únicamente duraron dos semanas con motivo de la pandemia, pues cuando me incorporé mandaron a todos los equipos a casa, pero esos días me sirvieron para tener una visión integral tanto de la empresa como de todos sus departamentos.

Por último, realicé prácticas en Planeta Huerto, en el departamento de contabilidad cuyas funciones principales era la gestión de pagos y cobros, controlando principalmente tanto facturas como albaranes.

¿Qué te ha aportado el CEU en tu formación y desarrollo profesional?

Me ha aportado mucho tanto en el ámbito académico como profesional. Lo más destacable es el gran equipo docente y la relación tan cercana con los mismos, lo que permite formarse en un entorno agradable y muy profesional.

La carrera tiene un enfoque teórico práctico, los profesores están relacionados de manera directa con el mundo laboral, combinando un aprendizaje teórico práctico. Estudiar en el CEU ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, me ha permitido conocer a gente fantástica, además de recibir una muy buena formación.