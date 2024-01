En junio de 2023 Ángela Sánchez González finalizó el doble grado de Educación Infantil y Primaria y desde septiembre trabaja en el Colegio CEU San Pablo de Murcia. Para esta ilicitana, que dudó entre estudiar Magisterio o Psicología, los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad los maestros pasan por un triple escenario: “gestionar la tolerancia a la frustración, unido a esto la gestión de las emociones y, por último, el buen uso de las nuevas tecnologías y el tiempo de exposición a las pantallas.

Hace unos meses también recibió el premio Jóvenes Maestros Cardenal Herrera Oria, que en el curso anterior también recayó en una antigua alumna de Magisterio de Elche. Una iniciativa que busca mejorar la propuesta formativa de los futuros profesores y que se enmarca en el proyecto de Educación CEU. Además, se reconoce esta excelencia con un contrato de trabajo por un año en uno de los Colegios CEU en España.

¿Qué supone para ti este reconocimiento?

Premia todo el esfuerzo y dedicación que he hecho durante la carrera estos 5 años. Realmente me siento muy afortunada de poder ejercer de maestra, que es lo mío, nada más haber terminado mi carrera universitaria. Considero que es importante estar siempre formándose y aprendiendo, por lo que no puedo estar más contenta de trabajar en un colegio y seguir ampliando mis experiencias.

¿Cómo valoras tu trabajo en el Colegio, teniendo en cuenta que tratas con diferentes etapas educativas y edades?

La suerte que tengo con este reconocimiento es que no estoy en un aula en concreto, ayudo en todos los cursos que se necesite. He llegado a estar en la Escuela Infantil del colegio hasta sexto de Primaria, pasando por ayudar a los profesores de natación en la piscina. Me siento muy afortunada de poder aprender de todos mis compañeros que desde el primer día me han abierto cada una de sus clases para ayudarles y aprender de cada uno de ellos.

Retos y capacidades

¿Qué cualidades debe tener para ti un maestro de Infantil? ¿Y uno de Primaria?

Considero que cualquier maestro, indistintamente al curso que de clase debe ser paciente, flexible, resolutivo, inspirador, responsable, creativo… pero las más importante de todas, a un maestro debe apasionarle lo que hace. Ser maestro es un trabajo muy sacrificado por lo que tienes que disfrutarlo mientras lo haces, de esta manera será más llevadero para ti y sobre todo para los alumnos.

Con tu visión actual, pese a que te has incorporado recientemente, ¿cuáles son los retos de la educación de los más jóvenes?

En un colegio se pueden trabajar muchos aspectos con los alumnos, pero considero que actualmente hay tres que son fundamentales para trabajar con ellos: la tolerancia a la frustración, unido a esto la gestión de las emociones y, por último, el buen uso de las nuevas tecnologías y el tiempo de exposición a las pantallas.

Como he dicho anteriormente la gran suerte que tengo es que a lo largo del día en el colegio paso por muchos cursos y niños de diversas edades, por lo tanto, puedo ver cómo se relacionan entre ellos, conflictos que pueden surgir, cómo intentan solucionar dichos conflictos… Por lo que puedo ver muchos tipos de comportamientos y reacciones. Por ello considero que esos tres aspectos son un gran reto que trabajar para las nuevas generaciones.

Darse a los demás con vocación de servicio

¿Por qué te decidiste a estudiar Magisterio? ¿Y por qué en el CEU?

He de decir que lo he tenido claro desde pequeña que quería ser maestra, siempre he estado entre magisterio y psicología. Lo único cierto era que me gustaba darme a los demás y estar al servicio de estos. Poco a poco me fui dando cuenta de que me gustaba tratar más con los peques que con mis iguales: la magia e inocencia que desprenden no tiene precio y es lo que me motiva a querer enseñarles y a la vez aprender yo de ellos.

Decidí realizar mi formación en la Universidad CEU porque conocidos cercanos ya me habían aconsejado y compartido sus experiencias. Esta era una de las mejores opciones para formarme como maestra. Suponía un esfuerzo muy grande para mi familia, pero hoy en día puedo decir que ha merecido mucho la pena.

¿Qué te ha aportado la formación que has recibido en el CEU? ¿Cómo la valoras?

Como he mencionado antes, un maestro debe tener muchas cualidades, esto se aprende poco a poco, sobre todo cuando empiezas a tratar de primera mano con los alumnos vas entiendo muchas de las cosas que se dan en la universidad. En cuanto a la formación que me ha aportado la universidad, considero que es muy realista, con esto me refiero a que te preparan muy bien con lo que te vas a encontrar en un aula y múltiples de soluciones para lidiar con ello. Algo a destacar de mi formación en la universidad es que desde el primer curso nos han llevamos a muchas actividades y talleres con alumnado muy diverso, de esta manera no tienes que esperarte hasta tercero de carrera que se empiezan con las prácticas para saber si realmente te gusta lo que has escogido.

Perfil: Inquietud, humildad y ganas de aprender

Me considero una persona muy activa, me gusta hacer cosas y moverme todo el rato. A la edad de 16 años empecé a hacer diversos voluntariados por diferentes asociaciones para empezar a descubrir si mi ilusión de ser maestra era cierta. Con 18 años empecé a mandar mi currículum y todos los trabajos que he tenido hasta ahora han sido con niños, en escuelas de verano, campamentos, dando clases particulares, haciendo de niñera…

En tercero de carrera era la hora de elegir centro educativo para realizar las prácticas, mi gran deseo era realizarlas en mi colegio, Santa María (Jesuitinas) de Elche. Allí fue donde realicé todas mis prácticas, las de Infantil, Primaria y la mención de pedagogía terapéutica. Fue tan increíble mi experiencia que en último año de carrera solicité hacer prácticas voluntarias durante el segundo cuatrimestre.

Con todo esto puedo decir que he tenido muchas experiencias con los niños y confirmo que mi vocación es real, me apasiona lo que hago y me hace muy feliz. Por eso cuando me llamaron del colegio CEU San Pablo de Murcia para comunicarme esta gran noticia no pude esperar a empezar el curso y seguir aprendiendo de todos mis compañeros.