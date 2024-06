“En África carecen de muchas cosas y siempre tienen una sonrisa en la boca”

¿Qué te llevó a escribir un libro sobre tu experiencia en Senegal?

El motivo de escribir este libro ha sido que todo el grupo tengamos un recuerdo de la que puede que sea la mejor experiencia de nuestras vidas. Además, es una de las cosas que hablamos antes de partir a Senegal, escribir en una libreta todo lo vivido a modo de diario.

¿Qué es lo que más te impactó de esa experiencia en África?

Sin duda de las cosas que más me impactaron fue la felicidad que tiene allí todo el mundo, lo que me hizo reflexionar sobre que es verdaderamente la felicidad. En una sociedad llamada del “primer mundo” pensamos que somos felices porque tenemos acceso a todo lo que queremos, pero realmente allí escasean muchas de estas cosas y siempre tienen una sonrisa en la boca.

Antes de salir de España hacia Senegal, tanto profesores como alumnos, coincidíais en que “nos cambiará la visión de la docencia y nos aportará otra mirada sobre la forma de enseñar”. ¿Lo hizo?

Sin duda alguna, el cambio fue real debido a que tuvimos que ajustarnos una vez más a su forma de vida. En ocasiones estamos muy centrados en el uso de la tecnología y nuevas metodologías. Es verdad que el proyecto se centró en una metodología, como se puede leer en el libro, pero está la tuvimos que adaptar desde el minuto uno. En esta ocasión fue el aprendizaje cooperativo el cual de la manera que lo entendemos nosotros no era posible al 100% por lo que tuvimos que ajustarlos. Sin duda una de las cosas que más aprendimos fue el trabajo en equipo, ya que en un solo día fuimos capaces de organizar todo e incluso empezar a actuar antes de lo previsto. Además, cabe destacar que la idea era sobre todo educar a los docentes de allí para que ellos mismo pudiesen continuar expandiendo dicha metodología a los centros cercanos.

La voluntad de ser maestro

Después de esa experiencia, ¿qué crees que debe tener un maestro para formar a los más jóvenes de una sociedad?

Bajo mi punto de vista la clave para ser un buen maestro es ser uno mismo y conocer a tu grupo de alumnos y sus gustos. Esto último bastante importante ya que cada curso nos encontramos con 25 personitas diferentes y hay que conocerlos muy bien para poder conectar con ellos. De igual manera, pienso que la educación está dando un giro muy importante en este sentido de observar más a los alumnos y no tanto a los contenidos. Y esto, aunque no lo parezca es muy importante porque pienso que a todos nos ha pasado que cuando hemos ido a clase en cualquier etapa educativa las clases de los profesores con los que hemos conectado se nos pasan rápido y de manera inconsciente recordamos lo que ha explicado. Por el contrario, con los profesores que no hemos conseguido conectar miramos sin parar el reloj sin que este se mueva y luego tenemos que emplear más tiempo para estudiar su asignatura.

¿Por qué te decidiste a estudiar Magisterio?

Puede sonar a tópico, pero desde pequeño he querido ser profe y te voy a contar el momento exacto. A mí como bien sabes me gusta meterme en todos los fregados y cuando era alumno de 6º de Primaria era el presidente del consejo escolar y me pidieron ir a controlar a los alumnos de infantil mientras algunas profesoras se hacían la foto de la orla y fue justo en ese momento cuando dije “me quiero dedicar a esto” y eso he conseguido con esfuerzo, ser maestro en Educación Infantil y Educación Primaria.

¿Y por qué en el CEU?

Se podría decir que ha habido dos motivos, el primero es por herencia familiar ya que mi hermana estudió Fisioterapia y Enfermería en el CEU y porque lo tengo al lado de casa y me ofrecía hacer el doble grado. Además, no me arrepiento de nada porque hemos tenido unos profesores increíbles y lo que más valoramos que es la cercanía que hemos tenido con ellos. Además, gracias al CEU pude hacer este voluntariado y formarme fuera del aula a través de diferentes voluntariados, congresos, una gran cantidad de expertos han venido y siguen viniendo para mostrarnos sus ponencias y aprender aún más.

Y ahora, las oposiciones

Estás preparando oposiciones, pero ¿a qué te querías dedicar cuando empezaste la carrera de Magisterio?

Sí, me encuentro en la recta final de las oposiciones que sin duda es el escalón más duro al que me he enfrentado para llegar a ser maestro. Sin duda debes tener una gran constancia y recordar en todo momento la meta que quieres conseguir. Desde que inicié la carrera de magisterio sin duda quería ser maestro en un cole y sin duda sigo queriéndolo. Es verdad que una vez que acabas empiezas a valorar más ramas relacionadas con la educación porque no es tan fácil entrar en un colegio, pero en mi caso tomé la decisión de focalizar todo mi esfuerzo durante este año a la preparación de las oposiciones.

¿Por qué has optado por la oposición?

Por varios motivos entre los que se encuentra la estabilidad que te ofrece esta si la superas y consigues tu plaza fija y otro motivo puede ser que no tenemos muchas mas vías para llegar a ser maestros ya que si no es por oposición es a través de un colegio concertado o privado.

¿Dónde has realizado prácticas o dónde has trabajado en tu ámbito educativo?

Las prácticas tanto de Infantil como de Primaria las realicé en “Colegio Santa María” conocido como “Jesuitinas” y la verdad que fue de las mejores decisiones ya que tuve a dos tutoras maravillosas como son Esperanza, en infantil, la cual me enseño mucho sobre nuevas metodologías y a amar la función docente y a Begoña, en Primaria, quien me enseño muchas más cosas a parte de la función de un docente diaria, aprendí mucho sobre todo a cómo tratar cuando tienes a un alumno con necesidades tanto en el aula como a nivel administrativo y también a como es el día a día de un maestro.