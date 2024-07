“Decidí estudiar Enfermería gracias al voluntariado”

Durante el curso académico que ha finalizado, Lucía Gómez ha desarrollado una intensa actividad. Uno podría pensar que las clases en el grado de Enfermería de la Universidad CEU UCH en Elche y las correspondientes prácticas formativas en centros sanitarios es más que suficiente. Para ella, no. “He colaborado sobre todo en el Asilo, haciendo voluntariado con personas mayores, ya que yo soy coordinadora de Conciénciate y la actividad que coordino es perdonas mayores. Pero a lo largo del año he hecho actividad con niños en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, y con personas sin hogar, repartiendo cenas. Además, con el CEU, me fui a realizar voluntariado a Marruecos”.

¿Por qué te decidiste a ser coordinadora de Voluntariado?

Fue quizás un paso de mayor implicación. Un paso de querer ayudar aún más y querer implicarme de una forma más directa. Fue una decisión que la hice sin pensar, en mi cabeza solo estaba la idea de poder ayudar desde más a dentro y poder formar aún más parte de ello y lo hice.

¿Qué funciones desempeñabas?

El primer año coordine la actividad de recogida de alimentos donde nos pasábamos las tardes y mañanas en los supermercados realizando una recogida de alimentos. El segundo y tercer año coordine personas con discapacidad, que sin duda fue mi favorita: íbamos con distintas entidades y realizábamos actividades de acompañamiento. El cuarto año coordine personas mayores, donde íbamos al Asilo de Elche a realizar actividades con las personas mayores. Me encargaba de preparar actividades con las personas mayores donde se reforzara la memoria y actividades encaminadas al juego. Además de la coordinación y realización de estas actividades he sido participe y voluntaria de todas las demás actividades que desempeña la Fundación.

Una de las charlas de Conciénciate. / INFORMACIÓN

Estudios y voluntariado

¿Por qué decidiste hacer voluntariado mientras estudias la carrera?

Llevo en coordinación en Conciénciate 4 años, y decidí realizar voluntariado porque es algo que me llena. Decidí estudiar Enfermería gracias al voluntariado, fue el que me enseñó que yo quería dedicarme a algo que ayudara a los demás ya que me gustaba la sanidad. Eso me hizo que diera el paso. Decidí seguir en Conciénciate mientras estudiaba la carrera, porque creo que la ayuda es necesaria, y realmente es lo que me llena y lo que me hace sentirme más humana.

¿Qué recomendarías, desde tu experiencia, al alumnado que se encuentra cursando sus estudios universitarios?

Recomendaría que experimentaran realizar voluntariado, porque creo que es una experiencia que todos deberían vivir, y que hay tiempo para todo. Algo que pienso yo mucho es que el que yo vaya a estar 1/2h con esas personas que necesitan ayuda, no me supone una pérdida grande en el estudio, que todo se puede compaginar, y que sirve para desconectar, que nunca está de más.

¿Cuál o cuáles son tus perspectivas de futuro laboral?

Mis perspectivas es ayudar en todo lo que pueda y hacer más amena la vida de los demás.

¿Qué te ha aportado el CEU en Elche durante tu vida universitaria, tanto académica como personalmente?

Académicamente me ha aportado conocimientos y formas de aprender muy efectivas y me han enseñado a estudiar de verdad y mejor la calidad de estudio. Personalmente me ha enriquecido, ha hecho que conozca a personas geniales y que evolucione personalmente.