“La Enfermería es también enseñar a los pacientes estilos de vida saludables”

¿Influyeron tus antecedentes familiares a la hora de estudiar Enfermería o había otros motivos que te llamaron a cursar esta titulación?

He de confesar que la familia influye a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando los dos trabajan en esta profesión. Pero también es cierto que hay una multitud de factores que han estado presentes en mi vida desde siempre y una de las razones para estudiar enfermería es su amplio campo de especialización laboral. He aprendido cosas de la enfermería en la interacción con los demás. Quiero decir, al tratar con distintas personas que trabajan en esta profesión, verlos en distintos momentos de encuentro donde escuchas la importancia que tienen los cuidados, sus valoraciones y opiniones, etc. Por otro lado, la multitud de ámbitos de trabajo en los que puedes trabajar y especializarte es muy elevada…En fin, todo esto ha sido clave para tomar finalmente una decisión, y dirigir mi formación hacia el Grado de Enfermería.

Después de finalizar hace un año la carrera te incorporaste al Centro de Salud del Toscar en el área de Atención Domiciliaria. ¿Por qué este ámbito de la Enfermería?

Durante la realización de la carrera en la Universidad tuve la oportunidad de realizar muy diferentes módulos de prácticas clínicas, que me enriquecieron enormemente y que me permitieron poner en práctica lo aprendido. En mi caso, el espacio del centro de salud y las actividades de la enfermera en la comunidad me gustaron mucho desde el primer momento. El rol de una enfermera en un centro de salud afronta diversos retos en distintos ámbitos del cuidado. Sus líneas de actuación van desde el seguimiento de procesos agudos y crónicos, la educación sanitaria, actividades asistenciales directas, cuidados en los domicilios de los pacientes, etc. Cuando empecé a trabajar en este ámbito pensé ¡esto es lo mío! Pero atender a las circunstancias de cada paciente y saber enfrentarse a posibles situaciones de adversidad exigen más formación.

El proyecto de la Escuela de Salud CEU es una iniciativa pionera en España para empoderar a la sociedad en cuidados que mejoren su calidad de vida. / INFORMACIÓN

Promoción de la Salud

¿Por qué crees que es importante en la atención sanitaria la Enfermería Comunitaria?

Los cuidados de enfermería exigen no solo atender a la persona en sus problemas concretos asistenciales, sino también hacer promoción de la salud y enseñar estilos de vida sanos. La enfermería implica trabajar en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud en equipo: los profesionales de la medicina, trabajadores sociales, fisioterapeutas, técnicos especializados en áreas relacionadas con la salud, etc.

¿Y también los pacientes?

La enfermería comunitaria está presente en todas las etapas de la vida de una persona, atendiendo las necesidades de cada momento de manera integral, siempre valorando su entorno familiar y la comunidad a la que pertenece. Las familias cuando acudes a su domicilio te cuentan sus vivencias, sus necesidades e incluso hábitos rutinarios. De tal forma que el trabajo del enfermero consiste en orientar a este colectivo a promover su salud, desarrollar un plan de promoción y prevención, incrementar su calidad de vida y procurar su bienestar.

¿Cuál es tu día a día en esta especialidad?

Desde el papel más conocido (el cuidado directo y visible del paciente administrando un tratamiento de forma autónoma o pautado por su médico) hasta labores de administración y gestión, más el apoyo emocional a un familiar por una noticia inesperada, atención a las curas y heridas en domicilio y/o en el centro de salud. Independientemente del lugar comunitario donde ejerzas esta profesión, el enfermero realiza un seguimiento estrecho del paciente.

Las labores de enfermería abarcan desde el cuidado directo y visible del paciente hasta labores de administración y gestión. / INFORMACIÓN

Claves de la atención domiciliaria

¿Cuáles son las claves, a tu juicio, de la atención domiciliaria, teniendo en cuenta que cada vez se demandan más profesionales en este ámbito?

Enfermería destaca por el compromiso con el cuidado y en la respuesta a las necesidades de las personas que atendemos, en la idea de salud centrándola en el bienestar de la persona a modo individualizado es muy importante. A pesar de la dependencia que el problema de salud le genera en la persona, la enfermería realiza una labor de apoyo importante que las personas agradecen mucho.

¿Sigues pensando en presentarte al examen de la EIR?

Desde luego, mi objetivo, actualmente es intentar superar el EIR, e intentar estudiar la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en el Departamento de Salud donde actualmente trabajo.

¿Cómo valoras, después de un año trabajando, la iniciativa de la Escuela de Salud CEU que permite, precisamente, que los futuros profesionales tengan una inmersión práctica en la enfermería comunitaria?

Es un proyecto innovador y que fomenta la educación en estilos de vida sana. La comunicación a la ciudadanía es una base importantísima, ya que a través de ella mostramos nuestra imagen al mundo. Durante estas actividades el alumnado que estudia enfermería aprende sobre los estilos de vida saludables y también enseña estos hábitos en la población con una metodología interactiva. Se tratan temas de alimentación, higiene bucodental, ergonomía, primeros auxilios, usos de redes sociales, emociones y salud mental y emocional, habilidades sociales, etc. En mi caso, por supuesto, me sirvió de mucho, para aprender que es realmente la Educación para la Salud, y mejorar mi comunicación con las personas.