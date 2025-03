El reto jurídico de la herencia digital: una investigación del CEU UCH analiza el tratamiento legal de los datos tras el fallecimiento

El avance de la digitalización ha transformado múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde las transacciones económicas hasta el consumo de contenido y la comunicación. Sin embargo, este crecimiento exponencial ha planteado nuevas preguntas en el ámbito jurídico: ¿qué sucede con los datos y contenidos digitales cuando su titular fallece? ¿Quién puede gestionarlos? ¿Pueden considerarse parte de la herencia?

Estas cuestiones han sido el eje central del estudio "La llamada herencia digital: el tratamiento post mortem de los datos y los contenidos digitales", realizado por la profesora de Derecho del CEU UCH, Lola Cano, un trabajo que ha sido galardonado con el Premio de Investigación Jurídica en el I Certamen Jurídico Tomás Vives Antón, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche.

El reconocimiento a este análisis llega en un contexto donde la regulación de la identidad digital post mortem sigue siendo una asignatura pendiente en el Derecho. A pesar de que cada vez es más común el almacenamiento de documentos en la nube, la inversión en activos digitales como criptomonedas o NFTs y el uso de redes sociales, el marco legal actual no ofrece una respuesta global y uniforme a la gestión de estos bienes tras el fallecimiento de su titular.

Un vacío legal ante la sucesión de bienes digitales

El estudio de la profesora Lola Cano pone el foco en la ausencia de una normativa armonizada en la Unión Europea sobre la herencia digital, lo que ha generado soluciones legales dispares en los distintos países.

En la actualidad, España ha abordado esta cuestión a través de los artículos 3 y 96 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDyGDD). No obstante, la investigadora del CEU UCH señala que esta regulación presenta importantes carencias y aspectos criticables, que pueden derivar en inseguridad jurídica y en la vulneración del derecho a la intimidad del fallecido.

Lola Cano durante su discurso en el Colegio de Abogados de Elche. / INFORMACIÓN

Uno de los puntos más debatidos en la doctrina es si los datos personales pueden tener un valor patrimonial y, en consecuencia, si pueden ser transmitidos mortis causa. En un contexto donde el mercado digital funciona bajo un sistema data-driven, donde la recopilación y explotación de datos se ha convertido en un activo estratégico para las empresas, la posibilidad de considerar los datos como parte de la herencia plantea un dilema jurídico de gran relevancia.

“El problema radica en determinar qué forma parte del patrimonio digital y qué elementos pueden ser objeto de transmisión hereditaria. En muchas ocasiones, los herederos desconocen la existencia de ciertos activos digitales y, de conocerlos, pueden estar protegidos por contraseñas, lo que impide su acceso. Además, existe un posible conflicto entre el derecho sucesorio, la normativa contractual de las plataformas digitales y el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones”, explica Lola Cano.

Actualmente, la mercantilización de los datos sigue siendo un área sin una regulación clara, lo que genera incertidumbre sobre el estatus jurídico de la información personal tras el fallecimiento del titular. ¿Pueden los datos personales convertirse en un bien económico sujeto a herencia? La falta de consenso normativo abre un debate sobre los derechos y límites en la gestión post mortem de la identidad digital.

Hacia una legislación uniforme en la UE

El trabajo de la profesora Lola Cano subraya la necesidad de que la Unión Europea adopte una regulación uniforme que permita establecer criterios claros sobre la sucesión digital. En este sentido, actualmente se está desarrollando el Project on Succession of Digital Assets, Data and other Digital Remains, un proyecto legislativo que busca dar respuesta a estas cuestiones y cuya finalización está prevista para octubre de 2025.

“El vacío normativo actual deja en manos de cada país la regulación de estos bienes, lo que provoca contradicciones e inseguridad jurídica. Es necesario un marco armonizado en la UE que permita una gestión clara y equitativa de los contenidos digitales tras el fallecimiento. Solo así se podrá ofrecer seguridad tanto a los usuarios como a sus herederos, además de establecer límites a la injerencia de las grandes tecnológicas en la privacidad de los datos”, apunta Cano.

El estudio también plantea la importancia de que los titulares de estos bienes dejen instrucciones explícitas sobre el destino de sus datos y contenidos digitales, ya que, en caso de silencio, la normativa actual concede a un amplio abanico de sujetos legitimados el derecho a gestionar esta información, lo que podría vulnerar la intimidad pretérita del fallecido.

Otra de las críticas formuladas en el trabajo premiado es la denominación de "testamento digital" en la legislación española. Según Cano, en el ámbito jurídico no existe un testamento digital como tal, ya que la única figura reconocida es el testamento regulado en el Código Civil. En su opinión, la terminología debe ajustarse a la realidad normativa para evitar confusión jurídica.

La creciente trascendencia práctica de este tema hace que el Derecho deba adaptarse con celeridad para evitar lagunas normativas y la desprotección de los derechos digitales de los ciudadanos. “El impacto del entorno digital en la sociedad actual obliga a repensar el marco legal con agilidad y previsión. No podemos seguir tratando los activos digitales con la misma lógica que los bienes físicos, porque su naturaleza es completamente distinta”, concluye Cano.