La Universidad de Alicante ha revalidado cinco sellos internacionales de calidad en los grados de Ingeniería Civil, Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Multimedia e Ingeniería Informática.

Con motivo de la renovación de este reconocimiento a las titulaciones de la Universidad de Alicante, la rectora, Amparo Navarro, junto al vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas, Francisco Torres, ha recibido en el despacho rectoral a Virgilio Gilart, director de la Escuela Politécnica Superior; a Mireia Sempere, subdirectora de Coordinación y Planificación de la EPS; Josué Antonio Nescolarde Selva, subdirector Postgrado y Estudiantes de la EPS; Miguel Ángel Lozano, coordinador de Calidad e Innovación Educativa de la EPS; a José Luis Vicedo, subdirector del Grado en Ingeniería Informática; a Ignacio Aracil, coordinador académico de Grado en Ingeniería Química; a Óscar Galao, coordinador del Grado Ingeniería Civil; a Sonia Vázquez, coordinadora del Grado en Ingeniería Multimedia y a Manuel Pérez Molina, coordinador del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

Durante la recepción, la rectora les ha entregado los diplomas que certifican la calidad de estas titulaciones por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que está reconocida dentro del Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR). Igualmente, cuenta también con el respaldo de ENAEE para los sellos EUR-ACE que otorga la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y de la European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) para los sellos Euro-INF.

La rectora ha destacado que es “una gran noticia poder revalidar estos sellos, que son concedidos por entidades independientes y externas que evalúan la calidad de nuestros grados y que acreditan que la Universidad de Alicante cumple de manera excelente con las exigencias profesionales”.

Por su parte, Francisco Torres ha recordado que tener el sello “supone el apoyo de un colegio profesional relacionado con la titulación, lo que significa que los profesionales reconocen la calidad de los estudios que se imparten y avalan los resultados académicos conseguidos por los egresados en esa titulación”.