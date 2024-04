Estudiantes de Arquitectura de la UA exponen sus proyectos en MedCity

Casa Mediterráneo y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicanteson los impulsores de MedCity, un evento satélite del Festival of the New European Bauhaus (Unión Europea) que se celebró en Alicante la semana pasada. La Nueva Bauhaus Europea busca promover la dimensión arquitectónica y su valor para mejorar la calidad de vida de las ciudades y realiza una llamada a reflexionar sobre cómo deben ser los espacios en los que vivimos, teniendo en cuenta la cultura de cada lugar y reforzando los lazos que unen a los distintos países europeos. En este contexto, estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Alicante han participado activamente en el encuentro MedCity, como Colectivo estudiantil Aluarqalc, con una exposición de sus proyectos bajo el lema “Sostenibilidad, belleza e inclusión en la ciudad Mediterránea”. Los estudiantes explican que “teníamos desde hace tiempo la idea de aprovechar trabajos de asignaturas ya realizadas para hacer una exposición de calidad”. La exposición ha podido visitarse durante el evento con el título “Ideario compartido de una identidad mediterránea”, compuesta por tres maquetas y doce proyectos que reflexionan sobre cómo tratar, habitar y construir en el Mediterráneo.

El encuentro MedCity ha contado también con la participación en diversas mesas y conferencias de los profesores y catedráticos de la UA Jorge Olcina, Joaquín Alvado, Iván Capdevila, Carlos P. Carramiña y Antonio Galiano, además del vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la UA, Salvador Ivorra, en representación institucional de la UA.

Los proyectos

1-Fiesta Y Sacrificio: Transgresión en arquitectura a través de la ruina y lo doméstico. Autores: Paco Navarro y Andrea Davó

Este trabajo utiliza la idea de la transgresión en arquitectura, una transgresión que se descompone en dos actos que exploran cómo los ritos de la fiesta y/o el sacrificio se ejecutan en la arquitectura. En el primero de ellos se redacta una crónica entre lo real y lo ficticio: un proyecto técnico de “ruinificación” de la residencia Kauffman. El segundo utiliza ruinas modernas para resimbolizar aquellas arquitecturas y domesticidades que habían sido excluidas del discurso.

2- Atenas. Autora: Begoña Ruiz

Proyecto desarrollado durante estancia Erasmus en Atenas. La propuesta desarrolla una estación de tren para ofrecer a la ciudad costera de Lavrio comunicación entre el puerto industrial, la misma ciudad y la península Ática. Las dos ideas principales de proyecto eran la de abrirse al paisaje costero y el crear un paseo ascendente, tan ligados a la antigua arquitectura griega. Al igual que todas las colinas de Atenas ascienden hacia un monumento o hito, el propósito es el de otorgar a la ciudad un hito identificable, pero que a su vez tuviese un impacto visual mínimo.

3- El Refugio de las Criaturas Resilientes. Autor: Fran Ortuño

El proyecto se basa en una ficción especulativa que reflexiona sobre la incidencia de las actividades humanas descontroladas en los entornos en los que se desarrollan. La ficción tiene como protagonistas a tres especies animales nativas de las Lagunas de Rabassa, indicadoras sensibles del estado ambiental del entorno que tienen que adaptar sus hábitats a los efectos provocados por las actividades humanas.

4- Mercado para la huerta. Autores: Geraldine Bukonja y Candela Fornell

Un mercado local para la zona de la Albufera significaría un lugar de reunión donde poner en valor la historia de la zona, con los vecinos como protagonistas y partícipes de su funcionamiento. Los productos a la venta cumplirán con la etiqueta de “kilómetro 0” para lo que proponen la rehabilitación de la huerta de la Albufera, una huerta para el mercado que se adapta al paso de las estaciones. Además de la venta o cultivo del producto en sí, se podrá desarrollar un mix de usos con la elaboración de platos elaborados a partir de productos a la venta; por lo que sería un lugar donde reunirse y comer, dar un paseo y visitar la huerta o formar parte de ella. El proyecto propone aprovechar el agua de lluvia, con un sistema de recogida de agua, a partir de la cubierta y pilares que llevarán a unos depósitos subterráneos que posteriormente la distribuirán al resto de la huerta. Los residuos producidos en el mismo mercado sean usados como abono para reciclarlos.

5- Las vertientes de Rabasa. Autores: Marco Kees Djisktra, Elora Pérez, Kawtar Saukari, Jorge Plaza, Carla García, José Morell

Este proyecto pretende generar una reconexión urbana entre las lagunas de Rabasa con Alicante, mediante diversas capas y estrategias de diseño urbano, mejorando la calidad de vida de Alicante, ampliando y reforestando esta zona verde que conecta la ciudad y promoviendo el ejercicio físico. Además, lo no vivo o vertido, forma parte fundamental del proyecto, siendo la cerámica la protagonista de esta narrativa mediterránea.

6- Arrels. Autores: Marco Kees Djisktra, Candela Forner

El proyecto ARRELS nace de una investigación por el pasado de El Campello, concretamente en la zona de Fabraquer, con un origen ligado a la agricultura. Esta localización plantea una gran pérdida del paisaje cultural y tradicional. Todo este legado patrimonial a día de hoy se encuentra seriamente amenazado y casi extinguido debido a la masificación de edificios en primera línea y el turismo. A partir de la investigación del lugar y conocer sus raíces, se propone crear un espacio público de calidad vinculado al pasado de la huerta.

7- Las Libélulas de Rabassa. Autora: Martina Gramajo

Las libélulas habitan en las cañas que abrazan las lagunas de Rabassa, pero también son típicas del Mediterráneo donde está presente el agua y el cañizo común. Este proyecto pone en valor un fragmento del territorio alicantino desconocido, junto con una extensa red ecosistémica. A través de la ficción especulativa se construye un relato con un posible escenario futuro, teniendo en cuenta la labor arquitectónica como una tarea que va más allá de lo humano y el contexto urbano, que se interesa por la sostenibilidad y cuidado de nuestro paisaje olvidado.

8- Las Ruinas del Mediterráneo. Autora: Martina Gramajo

Las ruinas conforman gran parte del paisaje costero mediterráneo, el estilo de vida cercano al agua y las normativas urbanísticas han ido evolucionando con el tiempo influenciando a la arquitectura. Este proyecto se centra en esas ruinas y en el “baño”, haciendo una aproximación hasta llegar a Calpe, en concreto a la obra de Ricardo Bofill, el Club social a orillas de la Muralla Roja. Se pretende diseñar un objeto capaz de mediar con el medio ambiente y el humano con su nueva forma de entender “el baño”.

9- Ecobarrio en Cartagena. Autores: Miguel Botella, Carla Alexia Coscolín, Teresa Davó, Ana Mira-Perceval, Rebeca Ugeda

El proyecto corresponde a un Plan General en Cartagena en el que se diseñó un ecobarrio en una zona periférica de la ciudad. Se detallan los bloques de vivienda, el espacio libre de la manzana.

10- Saludable comunidad, flexible cohabitar. Autora: Rebeca Ugeda

Creación de una mini comunidad formada por opuestos (o complementarios): jóvenes y ancianos, que conviven en unión. El proyecto profundiza en cómo interfieren las necesidades sanitarias en la vivencia, posibilidades de adaptación de esta para hacer más fácil convivir con enfermedades o problemas de salud física o mental. La ciudad buscada en este proyecto es una ciudad que cuida a sus ancianos, a la vez que intenta dar espacios y oportunidades a los jóvenes que no pueden independizarse.

11-Casas y cosas. Autor: Rafael García

12- La Manga como collage urbanística. Autor: Rafael García