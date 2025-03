La Universidad de Alicante conmemora el 8M a través de la cultura, la educación y la investigación

La Universidad de Alicante (UA) ha preparado una extensa y variada programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer , que se celebra el 8 de marzo. La institución académica ha organizado más de 30 actividades que incluyen exposiciones, conferencias, proyecciones de cine, talleres, recitales poéticos, actos institucionales y actividades deportivas. Todas estas iniciativas buscan visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, promover la igualdad de género y reflexionar sobre los retos pendientes en materia de derechos y oportunidades.

El acto institucional de la conmemoración tendrá lugar el 10 de marzo a las 12:30 horas en la sala multimedia del edificio de Rectorado. Durante el mismo, se hará entrega del Premio IgUAldad 2025 , que este año reconoce la labor de Anna Bofill Levi, en la modalidad individual, y de la Agrupación de Mujeres Abogadas (AMA), en la modalidad colectiva. Anna Bofill Levi, arquitecta y compositora, es una figura destacada en la defensa de los derechos de las mujeres, mientras que la AMA ha sido reconocida por su lucha contra la discriminación y la violencia de género desde el ámbito jurídico. El acto incluirá la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género y podrá seguirse en directo a través de streaming en este enlace .

Exposiciones

Entre las actividades destacadas se encuentra la exposición " Pioneras en las Aulas ", organizada por el Archivo General de la UA , que podrá visitarse hasta el 10 de marzo en el hall de la Biblioteca General. La muestra rescata del olvido a las primeras maestras y educadoras que marcaron un hito en la historia de la educación en Alicante, a través de expedientes académicos y profesionales digitalizados. Esta exposición forma parte de un proyecto colaborativo entre el Ministerio de Cultura, la Subdirección General de Archivos Estatales y la Conferencia de Archivos Universitarios, que ha permitido visibilizar a mujeres valientes y determinadas que abrieron camino en su época.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la UA ha organizado más exposiciones, como: " 8 mujeres. 8 libros que cambiaron el mundo " en la Biblioteca de Filosofía y Letras (hasta 17 de marzo); " Con Nombres de Mujer: Referentes del Feminismo " en el Aulario II (hasta el 21 de marzo); " Científicas (in)visibles " en la Biblioteca de Ciencias (hasta el 28 de marzo); “ Lydia Cacho: una heroína contra la violencia de género ” en la Biblioteca de Geografía del 3 al 28 de marzo; “ Cuando ellos fueron ellas ” en la Mediateca de la BUA entre el 6 y el 10 de marzo; “ La lucha de las mujeres por la igualdad laboral ” en la Biblioteca de Derecho del 6 de marzo al 14 de abril; “ Mujeres e inmigración ” en la Biblioteca de Económicas entre el 7 y el 21 de marzo; “ Con Nombres de Mujer: Maestras ”, en la entrada del edificio de Rectorado; en la Facultad de Educación se podrán visitar las exposiciones: “ Heroínas del deporte ”, entre el 7 y el 28 de marzo; " Rejected Princesses and Women Who Rocked the World ", del 10 al 22 de marzo, y “ Más que olímpicas: Mujeres que dejaron huella ”, que se presentará el 13 de marzo a las 11 h a cargo de Carmen Manchado López.

Además, el 7 de marzo se inauguró la exposición " Escrito por mujeres. Rastros de la literatura en español del siglo XX " en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA).

Conferencias

La programación también incluye una serie de conferencias que abordan temas como el feminismo, la violencia de género y la lucha por la igualdad. El 28 de febrero, en la Sede Universitaria de Petrer, se celebró la conferencia " El feminismo como opción política ". El 3 de marzo, en la Sede de Alicante, Pura Díaz Vera, protagonizó la conferencia “ Del romanticismo de la maternidad a las violencias reproductivas ”; El 6 de marzo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se celebró la conferencia " Sesgos de género en la inteligencia artificial ", organizada por el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG) y el mismo día 6, en la Sede Universitaria de la Vila tuvo lugar la conferencia “ Intrépidas geógrafas y aventureras ”, a las 19 horas, actividad que se repetirá el 13 de marzo en la Sede Universitaria de Calpe .

El 7 de marzo, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, se trató la situación de las mujeres en Afganistán con la conferencia " Afganistán no es país para mujeres ", organizada por Amnistía Internacional y el mismo día, en la Sede Universitaria de Petrer se ha organizado la conferencia “ Lógicas políticas y de género: feminismos y procesos políticos " a las 19.30 horas.

El día 10, en Rojales y organizada por la Cátedra Arzobispo Loaces, se celebró la charla " ¿y dónde estaban ellas...? Las artistas ”. El día 13, la Sede Universitaria de la Vila acogerá la conferencia y taller “ Mujeres buceadoras y arqueólogas subacuáticas ” a las 19 horas. Y el 14 de marzo, las dos últimas conferencias organizadas por la UA con motivo del Día Internacional de la Mujer: “ Mujeres y dictadura franquista: la historia silenciada ” en la Sede de Alicante a las 19 horas y la conferencia y presentación del libro “ El desafío de ser viuda ” en la Sede Universitaria de Elda a las 19.30 horas.

Deportes

El Servicio de Deportes de la UA organizó la Jornada Mujer y Deporte el 5 de marzo, con un cartel conmemorativo que promueve la participación de las mujeres en el ámbito deportivo.

También se realizarán talleres como " Autocuidado, género y salud " el 11 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Salud y " Countering implicit associations and bias in the perception of gender through the deep reading of The Boy at the Back of the Class " que tuvo lugar el 7 de marzo en la Facultad de Educación.

Otras actividades incluyen el TrivigUAldad , un juego interactivo sobre igualdad que se celebrará mañana 10 de marzo en la Plaza de la Igualdad y la Facultad de Educación, y la visita guiada a la exposición " La máquina de sangre. Susana Guerrero " en el MUA.

Con esta amplia y diversa agenda de actividades, la Universidad de Alicante muestra su firme compromiso con la igualdad de género y la visibilización del papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.