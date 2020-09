El PSOE denuncia que Turismo pagó casi el doble de la tarifa del taxi para traer visitantes a Orihuela

Según María García, y en base a la tarifa vigente aprobada por la concejalía de Transportes el servicio no debería de haber pasado de entre los 60 y los 70 euros. «El trayecto a Orihuela ida y vuelta tiene un coste de 0.95 euros el kilómetro, más la baja de bandera que son 2.75 euros, por lo que este servicio por cada trayecto debe rondar entre 30 y 35 euros, IVA incluido, por la ida y otro tanto por la vuelta, sin embargo la mayoría de facturas ascienden a 92 euros más IVA, haciendo un total de más de 100 euros por viaje, así que hay muchas cosas que explicar cómo saber qué tarifa es la utilizada y porque se ha vuelto a pagar el IVA cuando se supone que ya está incluida en los precios actuales». La tarifa en ser aplicada debe ser la 1 al no salir del término municipal de Orihuela, que supone 0,95 euros por kilómetro para un trayecto de entre 60 y 70 kilómetros, ida y vuelta, más la bajada de bandera. Los taxistas podrían cobrar la hora de espera, pero en ese caso, según las fuentes consultadas por el PSOE, la tarifa por kilómetro sería algo superior pero no se cobraría la vuelta.

Escrito

La edil socialista María García ha vuelto a pedir explicaciones a la responsable de Turismo porque «ya sabemos el motivo que generó las facturas, pero ahora nos falta saber otra parte como el por qué hemos pagado estos precios, puesto que los seguimos considerando excesivos para un trayecto de Orihuela Costa a Orihuela ciudad». La socialista ha presentado un escrito por registro, dirigido a la Concejalía de Turismo, para solicitar la copia de los tickets acreditativos de los servicios de taxi facturados para el transporte de turistas desde Orihuela Costa a Orihuela ciudad para las rutas turísticas de julio y agosto. «Hemos solicitado que se nos dé copia de los tickets porque en ellos se puede comprobar que efectivamente se hizo el servicio, la fecha de inicio y final del mismo, la tarifa que se aplicó y el número de personas», señaló la edil.

La concejal de Turismo justificó esos desplazamientos «en función de las solicitudes recibidas de reserva previa en las Tourist Info, se ha puesto a disposición autobús, minibús o taxis tanto para asistir a las rutas temáticas en el casco histórico, a las escenificaciones teatralizadas organizadas en la costa los viernes, al Festival de Música en Playa Flamenca como a las rutas teatralizadas los sábados en Orihuela» y añadía Mariola Rocamora que «este servicio complementario se viene ofreciendo desde hace años en las programaciones de rutas turísticas». Para García, sin embargo, «los números no cuadran por ningún lado» y dice no entender por qué no se pactó un precio para realizar esos trayectos siendo el mismo taxista.