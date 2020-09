El Ayuntamiento de Orihuela ha decido suspender el servicio de autobús que prestaba para transportar a los usuarios de las escuelas deportivas municipales a los entrenamientos y competiciones y lo justifica como medida de prevención del Covid-19. Un servicio incluido en la cuota que se paga por estas escuelas deportivas, que se iniciaron la pasada semana. Una situación que ha pillado por sorpresa a algunos padres que estuvieron algunos, incluso esperando el servicio, hasta que fueron informados de que se había suprimido. No obstante, el edil de Deportes, Víctor Bernabéu, aseguró ayer que la supresión del servicio, que dice de momento «es temporal», aparecía en los formularios de inscripción de este año, aunque reconoció que no se ha rebajado la cuota por este motivo.

El Ayuntamiento mantenía un servicio de autobús que recogía a los menores en distintos puntos de la ciudad para llevarlos a las instalaciones deportivas. Con la situación de la pandemia, el consistorio ha decidido suprimir el servicio para garantizar la seguridad. Sin embargo, no ha rebajado la cuota que es de 22,50 euros por trimestre más 36 de inscripción, lo que supone un precio total de 103,50 euros por niño al año. Muchos de los padres no tienen medios para llevar a sus hijos a estas escuelas deportivas. El concejal de Deportes explicó ayer que las inscripciones «han bajado bastante» y está a la espera de ver la evolución de la pandemia «para ver si la suspensión del servicio la levantamos o no en octubre, noviembre y diciembre». Víctor Bernabéu indicó que «estamos controlando los accesos a las instalaciones deportivas, pero meter a 50 niños en un autobús como el pasado año sería de irresponsables». El edil, incluso, dijo no descartar la rebaja de la cuota por la suspensión del servicio de transporte «si lo mantenemos» y asegura que estudia poner un autobús para las competiciones en fin de semana.

Por su parte, el PSOE lamentó «que la improvisación y falta de trabajo afecte a los usuarios de las escuelas municipales» y asegura que Bernabéu «no da una a derecha, se vanaglorian de su gestión ante la crisis sanitaria y ocasionan problemas a los padres y madres que no contaban con la supresión del servicio de transporte». La edil socialista María García señaló ayer que «no hemos encontrado ninguna norma que prohíba la prestación de este servicio, por lo que esperamos que expliquen qué se va a hacer ahora con el dinero que se van a ahorrar».