El PSOE de Torrevieja ha recurrido la convocatoria del pleno ordinario de mañana jueves por irregularidades en la tramitación de la convocatoria. La más llamativa es la que hace referencia las actas de las comisiones informativas previas a la sesión de las que han desaparacido los debates, preguntas y otras intervenciones realizadas por los concejales en el órgano colegiado. También las intervenciones que realizan los técnicos a instancias de los ediles. Algo que según el recurso vulnera el derecho fundamental a la participación pública de los concejales y que ocurre por «primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento».

El PSOE recuerda que si las actas no reflejan de forma íntegra lo que sucede en las comisiones previas al pleno los ediles que no están presentes en esas comisiones no pueden conocer qué ha ocurrido exáctamente. A juicio de los socialistas este hecho convierte la convocatoria del pleno, en la que se ha incluido la aprobación definitiva de los presupuestos municipales, como «nula de pleno derecho».