Los trayectos de taxi para traer turistas Orihuela este verano para que acudieran a las rutas turísticas y otros eventos organizados por las concejalías de Festividades y Turismo costaron 92 euros fruto de una «tarifa cerrada acordada por ambas partes», taxista y Ayuntamiento. Así, al menos, lo asegura la edil responsable de ambas concejalías, Mariola Rocamora, en el escrito de respuesta que ha enviado a la concejal socialista, María García, quien esta semana reclamaba explicaciones por los precios pagados por este curioso servicio para llevar y traer turistas y solicitaba la copia de los tiques que emitió siempre el mismo taxista de Orihuela Costa, que realizó todos los servicios, en total 15 durante los meses de julio y agosto.

Sin embargo, varios de los tiques facilitados en esa respuesta, y según ha podido comprobar este diario, no coinciden en la cuantía con las facturas emitidas y que el taxi que realizó los trayectos envió al Ayuntamiento para que se las abonara. Los tiques, que se cumplimentaron a mano y sin incluir en todos el nombre del cliente beneficiario del servicio gratuito para él de llevarlo y traerlo desde la costa al casco urbano para asistir a una de esas rutas y eventos programados, aparece como concepto «servicio taxi ida y vuelta a Orihuela» por un importe en todos de 92 euros (IVA incluido) en un impreso oficial de la Asociación Profesional de Radio Taxistas (la mayoría de taxis, sin embargo, emiten un tique impreso por máquina donde, además, aparece la hora de inicio y fin del servicio, que en este caso no consta). Sin embargo, las facturas que son algo más diversas. Así, hay dos facturas que sí son de 92 euros, pero a los que se les suma el IVA, lo que hace un total de 101 euros. Otra de los facturas es de solo 45 euros por el servicio de taxi para acudir a una ruta turística, de la que la Concejalía de Turismo no ha adjuntado recibo en el escrito de respuesta al PSOE. El resto sí coincidiría con esos 92 euros que aparecen en los tiques y que, según la edil de Turismo, se pactó con el taxista (83 euros más IVA, en total 92).

No obstante, según denunció el PSOE, esas tarifas serían casi el doble de lo que de las oficiales de los taxis en el municipio Según María García, y en base a la tarifa vigente aprobada por la concejalía de Transportes el servicio no debería de haber pasado de los 70 euros. «Lo que no es normal es que se pacte un precio con un particular sin presupuesto y a unas tarifas por encima de mercado, que además regula el Ayuntamiento», criticó la edil socialista María García ayer a preguntas del diario.