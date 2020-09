La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) ha impuesto a la Conselleria de Educación un alquiler por el uso provisional del Conservatorio Internacional como aulario del Colegio Inmaculada. La SPTCV es una entidad autonóma pero dependiente de la adminsitración autonómica. Cuando el Ayuntamiento de Torrevieja y la Generalitat dieron el visto bueno al primer uso que iba a tener el edificio en nueve años la SPTCV recordó,en algo que es su obligación legal, que el uso de la instalalaciones, también para la administración, está sujeto a un precio público y fijó un convenio con la Conselleria de Educación con ese objetivo. No ha trascendido el valor del arrendamiento mensual pero no debe ser especialmente asequible atendiendo a los que recoge la entidad para el uso del edificio anexo del Auditorio cuando lo alquila para eventos privados o congresos.

En cualquier caso las administraciones implicadas en la puesta en marcha de las aulas para albergar a 110 alumnos valoran que bien está lo que bien acaba. No es habitual el consenso entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Torrevieja. Pero la situación del Colegio Inmaculada obligó a ponerse las pilas porque ese centro ya no podía habilitar más espacios -tiene un aulario apuntulado desde 2018- y mucho menos con las medidas sanitarias exigidas por el covid. En menos de 20 días las distintas áreas que trabajaron en la apertura, en especial la dirigida por el concejal de Educación, Ricardo Recuero, lograron gestionar la habilitción del suministro eléctrico y el grupo electrógeno, la climatización y garantizar la ventilazión, además de obtener una licencia ambiental bajo declaración responsable, que permitirá más adelante dar nuevos usos formativos a estos espacios, sobre todo al conservatorio de música municipal. Una operación que no era fácil porque el edificio llevaba cerrado desde 2011. La SPTCV fue la que se encargó de renovar algunos de los equipamientos que ya estaban estropeados incluso sin haber sido estrenados. Todo el complejo de edificios -el Auditorio y el Conservatorio- pasará a manos del Ayuntamiento en noviembre de 2021. El coste del proyecto superó los 50 millones de euros. Se inauguró en 2011 y solo comenzó a tener programción cultural estable en 2017.