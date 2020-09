El Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, formado por los 27 municipios de la comarca, reclama al Ayuntamiento de Orihuela una deuda de 255.786,40 euros por las aportaciones semestrales impagadas desde el año 2018. La tesorería del Consorcio del Plan Zonal de Residuos 11 A6, el de la Vega Baja, ha remitido un escrito al consistorio oriolano en la que le insta a abonar las deudas pendientes que, recuerda, se remitieron en escritos anteriores en diciembre de 2018 y en marzo de 2020, sin que el equipo de gobierno local, de PP y Cs, haya satisfecho el pago.

El organismo consorciado, encargado de gestionar los residuos de los 27 municipios de la Vega Baja y de la recogida separada de residuos especiales domiciliarios -a través de su red de ecoparques y ecomóviles- se financia con las aportaciones de los ayuntamientos de la comarca que, semestralmente, pagan una cuota, cuyo importe va en función del tamaño del municipio (los que más residuos aportan, pagan más). Así, Orihuela es la que más paga por este concepto, más de 51.000 euros cada seis meses.

La situación económica del Consorcio no es la más boyante, en buena medida por los impagos de algunos ayuntamientos, como es el caso de Orihuela. Deuda que tiene el municipio a pesar de que el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, es el actual vicepresidente primero de la entidad consorciada, tras asumir el PP el control del ente consorciado a finales del pasado año y nombrar a la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, como presidenta.

El ayuntamiento oriolano debe cinco aportaciones semestrales y parte de otra. Así, del primer semestre de 2018 le quedan por abonar 10.004 euros y del segundo 40.034 euros; en 2019 no pagó ninguna de las dos cuotas anuales a razón de 51.696 euros cada una; y este año 2020 ha seguido por el mismo camino, ni se hizo cargo de los 51.177 euros del primer semestre ni ha abonado la misma cantidad por la segunda parte del año. En total, 255.786 euros que el Consorcio le apremia a pagar. «Le queremos manifestar la necesidad urgente de su ingreso del importe que se indica lo antes posible, ya que las deudas están vencidas y la última aportación está próxima a su vencimiento», señala el tesorero del organismo consorciado en el escrito enviado al Ayuntamiento de Orihuela el pasado mes de agosto, antes de que venciera la última de las aportaciones, la del segundo semestre de 2020, que lo hizo el 20 de agosto.

Justificación

El concejal oriolano Víctor Valverde justificó el impago porque «hay cosas que no nos cuadran». Valverde señaló a este diario que «hay unas cifras que bailan de más de 20.000 euros de 2018 que a nuestro servicio contable no le cuadran, y vamos a intentar aclararlo». El edil señaló que el Ayuntamiento está a la espera de saber «cómo se han cruzado esas cantidades que nos piden de ese año». No obstante, Valverde aclaró que «nuestra intención es pagar al ente consorciado y somos conscientes de que debemos dinero, por eso espero poder resolver esas dudas que tenemos en los próximos días y acceder al pago».

El edil, a preguntas del diario sobre las razones por las que el Ayuntamiento no ha abonado las otras cuotas de 2019 y 2020 que no ponen en duda, señaló a los presupuestos prorrogados desde 2018 como principal razón. «A Convega también le debíamos las anualidades desde 2015 y el año pasado pagamos cuatro de golpe y vamos así regularizándonos con todos los entes consorciados, pero con los presupuestos prorrogados es más difícil, aunque si el año pasado pagamos a Convega este año tocará hacerlo con el Consorcio de Residuos». Para ponerse al día, el equipo de gobierno deberá hacer las modificaciones de crédito necesarias para abonar la deuda. «Y es lo que vamos a hacer», zanjó.

Los morosos, sin ayudas por el coste del transporte

La Diputación va a conceder una serie de ayudas para compensar a los municipios de la Vega Baja por ser los únicos que no tienen una solución definitiva dentro de su comarca para eliminar los residuos. Todos deben pagar el sobrecoste de llevar las basuras hasta vertederos tan alejados como Xixona o Villena. Las ayudas para compensar el mayor coste del transporte, no obstante, no se concederán a los ayuntamientos que mantengan una deuda con el Consorcio de Residuos, como marcan sus bases.