El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha reclamado en Las Cortes Valencianas, donde ha participado en la «Comisión de estudios por los efectos de la DANA», las ayudas prometidas por las diferentes administraciones, y que aún no han llegado, remarcó, y la construcción de las obras hidráulicas que, a su juicio, hacen falta para evitar los daños que provocó la gota fría de septiembre de 2019. El regidor oriolano ha presidido la comitiva oriolana trasladada a València donde, además del alcalde, ha participado el edil de Emergencias, Víctor Valverde y el alcalde pedáneo de Molins -una de las zonas más afectadas por la DANA-, Reyes Esquiva. En esa comisión también ha tomado la palabra el alcalde de Rafal, el socialista Manuel Pineda.

Bascuñana ha señalado a los diferentes grupos políticos de la comisión que las obras previstas por la Generalitat en el Plan Vega Renhace son «insuficientes» para evitar los daños que provocaría una gota fría similar y ha reclamado que se tengan en cuenta las infraestructuras que consensuaron todos los regidores de la Vega Baja en el llamado foro «Fuerza Vega Baja» y otras que pide el Ayuntamiento que preside, como el encauzamiento de la rambla de Abanilla o el desdoblamiento de la CV-95. «Con toda seguridad, firmeza y claridad, les digo señorías que lo que necesita Orihuela son actuaciones, inversión, obras y las necesita ya, de hecho ya es tarde (...) No necesitamos más palabras, necesitamos obras ya, realidades ya», ha señalado.

Tras enumerar las diferentes infraestructuras que viene reclamando desde hace un año, Bascuñana ha trasladado ante las Cortes Valencianas «nuestra desesperación por lo que supone que un año y 16 días después todavía faltan muchas ayudas por recibir y que se siga estudiando, analizando y, por lo tanto, continuamos sin definir y sin buscar la financiación necesaria para abordar las medidas y obras a realizar». El alcalde de Orihuela ha finalizado su comparecencia reclamando «con equidad y con justicia que se nos dé lo que merecemos y lo que necesitamos para sobrevivir», y agradeciendo la labor de los diferentes cuerpos y fuerzas de Seguridad y Emergencias, así como de todos los integrantes del CECOPAL y CECOPI, y los organismos, instituciones, y voluntarios que «de manera individual practicaron y fueron ejemplo de la solidaridad con mayúsculas».

Por su parte, Valverde ha centrado su intervención en explicar «las distintas amenazas que sufre el municipio de Orihuela ante un fenómeno de lluvias torrenciales como son el río, el Reguerón, los barrancos del Monte de San Miguel, la Sierra de Orihuela, la Sierra de Hurchillo, las ramblas costeras, la Rambla de Abanilla y la de Tabala». Asimismo, el edil de Emergencias, ha reclamado ante los miembros de la “Comisión de estudios por los efectos de la Dana”, “las actuaciones necesarias para evitar que esta situación vivida en septiembre de 2019 vuelva a ocurrir”.

Y Esquiva ha reclamado una canalización para el Segura «como la que se hizo con el Turia». El alcalde pedáneo de Molins ha trasladado el sentir de sus vecinos, de los cuales «algunos todavía no han podido regresar a sus casas un año después, mientras que otros no han recibido las ayudas prometidas, especialmente los agricultores de la pedanía, quienes no han recibido un solo euro de ayuda en todo este tiempo». Esquiva ha explicado también que el Reguerón y todo el agua procedente de las diferentes ramblas, «suponen una grave amenaza» para las diferentes pedanías de Orihuela, como ya pasó en las inundaciones de 2016, pero sobre todo ante la gravedad de las de 2019. El alcalde pedáneo de Molins también ha insistido en que «mis vecinos quieren quedarse a vivir en su pedanía, no quieren verse obligados a dejar su tierra, por la amenaza de inundaciones».

El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, sí ha alabado las actuaciones previstas en el Plan Vega Renhace, aunque echa en falta «actuaciones en la CV-91, porque es la carretera que da servicio a los pueblos de la Vega Baja, la CV-95 solo conecta Orihuela con la costa». El regidor ha explicado los duros momentos que pasaron los vecinos de la localidad durante esos días.

Reacciones

En cuanto a las reacciones tras esta comparecencia, el Grupo Socialista de Orihuela ha lamentado "la actitud del Alcalde Emilio Bascuñana, que no ha estado a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas de Orihuela esperaban, no puede dedicar su intervención a exigir dinero a otras administraciones cuando ha sido incapaz de habilitar ayudas municipales para los afectados y afectadas”, ha criticado la portavoz del PSOE oriolano, Carolina Gracia. Los socialistas recuerdan que al menos la Generalitat “cumple con lo que promete ya que se comprometió a crear esta comisión y lo hizo, no como el Alcalde que desde septiembre de 2019 cuando se aprobó una declaración institucional con el compromiso de crear un Grupo de Trabajo con todos los Grupos y que un año más tarde sigue sin crearse ni convocarse”. Gracia afirma “Bascuñana se ríe directamente de sus vecinos, sólo sabe quejarse mientras que los residentes del Oriol llevan cinco traslados y continúan sin saber siquiera si podrán volver a Orihuela, debería darle vergüenza que desde Enero no haya declarado en Pleno como situación excepcional la DANA para así poder bonificar el impuesto de las licencias de obras que la gente le pide continuamente por registro”. Desde el PSOE recriminan al Alcalde y a todo su Gobierno que “usen la desgracia de la DANA para intentar tapar su incapacidad y falta de trabajo, al menos desde el Gobierno de la Generalitat se han abonado el 93 % de las ayudas solicitadas por la gente mientras que desde Orihuela han usado la DANA como excusa hasta en dos subvenciones, la del Polígono Industrial o el Palmeral que de no hacer pasado la DANA habrían perdido igualmente”.

Por su parte, desde Cambiemos Orihuela lamentan la actitud «negacionista e irresponsable» del alcalde de Orihuela en su comparecencia. Señalan que Bascuñana sigue negándose a cuestionar el modelo urbanístico del municipio y asumir las responsabilidades locales en ello. «Es indigno que el alcalde se limite a pedir inversiones mientras sigue promoviendo el mismo urbanismo salvaje de siempre. Su falta de altura está poniendo a los pies de los caballos a la gente de la Vega Baja», han señalado desde la formación. Egrupo de oposición local apunta que les parece «muy grave», la actitud del Gobierno Local. «Bascuñana ha llegado a afirmar que no es responsabilidad del Ayuntamiento introducir cambios en materia urbanística y que no piensan cuestionar las bases de nuestro modelo vigente. Tenemos un alcalde terraplanista en términos urbanísticos, es un negacionista. Su Gobierno no tiene otro interés que seguir haciendo lo mismo para que sigan ganando los de siempre. Están poniendo en riesgo el futuro y sostenibilidad de la comarca» afirma el concejal Carlos Bernabé.

Desde Cambiemos lamentan que el discurso de Emilio Bascuñana «parte de la premisa de que las medidas de protección del territorio y cambio de modelo suponen cuestionar la prosperidad de la comarca. Todo lo contrario: proteger e incentivar prácticas agrícolas, medioambientales y urbanísticas radicalmente distintas a las que hemos conocido estas décadas es la mejor forma de crear empleo y prosperidad. Pero esto le queda muy grande a un Alcalde que no ha entrado en el siglo XXI». Por su parte, la también concejala y coportavoz de Cambiemos, María García Sandoval, ha manifestado que «desde el año pasado llevamos pidiendo la aprobación en Pleno de la actualización del plan de emergencias y preemergencias municipal, que desde 2011 está sin renovar y adaptar a la nueva normativa». Una reivindicación que, recuerda, es fundamental puesto que, a su juicio, «se cometieron graves negligencias en los momentos previos a las intensas lluvias al no desalojar a vecinas y vecinos de zonas inundables como el Barrio Mariano Cases, Escorratel o las usuarias del Centro Oriol. Un año después de lo acontecido seguimos sin poner a punto todos los sistemas de prevención y actuación frente a inundaciones”. Por todo ello, desde Cambiemos Orihuela recuerdan que «el Gobierno Local sabe tendrá todo nuestro apoyo para reivindicar las inversiones y medidas necesarias que dependan de Madrid, València o Bruselas, pero nada de eso servirá si los municipios no hacemos la parte que nos corresponde. Orihuela y la Vega Baja no pueden seguir huyendo hacia delante de la mano de poderes políticos y económicos que nos llevan al abismo».

Las consecuencias de la DANA en Orihuela