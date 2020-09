El Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido sacar adelante las fiestas de La Mata en honor a la Virgen del Rosario pero con medidas especiales frente a la pandemia. La más llamativa es que cualquier vecino que quiera acudir a los actos programados en la plaza de Encarnación Puchol estará "fichado".

El municipio pedirá nombre y apellido y número de móvil a cada vecino que retire la invitación en el Ayuntamiento de La Mata para poder contactar en caso de que se produjera un positivo por coronavirus, según ha explicado la edil de Fiestas, Concha Sala este lunes al anunciar la programación junto al alcalde Eduardo Dolón (PP) y el componente de la Cofradía de la Virgen del Rosario, Evaristo Perelló.

Las fiestas comienzan el próximo jueves día 1 de octubre y terminan el día 7 sin procesión, ni fiesta de las peñas en la calle, aunque con una misa en honor a la Virgen del Rosario y fuegos artificiales. Las celebraciones en esta población de Torrevieja estarán marcadas por el covid y el reciente fallecimiento de Eduardo Gil Rebollo, exconcejal durante muchos años en el Ayuntamiento de Torrevieja y asesor del gobierno municipal y que presidía la Cofradía del Rosario.

Sala calificó estas fiestas como "atípicas y distintas debido a la actual situación de covid-19 y todos los actos están sujetos a la normativa vigente, aunque se han programado numerosas actividades lúdicas destinadas a todos los públicos, que se desarrollarán en la Plaza de Encarnación Puchol, con un aforo restringido de 258 butacas que guardarán la correspondiente separación individual y será obligatorio el uso de mascarilla". Este recinto vallado cuenta con unos 700 metros cuadrados y se controlará que los asistentes mantengan la mascarilla.

Las invitaciones podrán recogerse en el Ayuntamiento de La Mata, desde este lunes hasta el miércoles 28 de septiembre, en horario de 12:00 a 14:00 horas, y el día del acto programado una hora antes del espectáculo en el recinto. Se entregarán un máximo de dos entradas por persona, teniendo que aportar el nombre y un número de teléfono.

Respecto a las actividades religiosas, este año se han suspendido la magna procesión, aunque el miércoles, 7 de octubre, se celebrará a las 19:00 horas, un pasacalles a cargo de la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos”, y a las 20:00 horas la misa solemne en honor a la Virgen del Rosario, presidida por Francisco Isidro Hernández Escamilla, párroco del Cristo Resucitado. Una vez finalizada se procederá al disparo del Castillo de Fuegos Artificiales.

En cuanto a las actividades lúdicas programadas para este año 2020, se encuentra la Noche de Circo Contemporáneo “Sinergia Street”, el jueves 1 de octubre, a las 21:00 horas.

el jueves 1 de octubre, a las 21:00 horas. El viernes 2 de octubre, a las 21:00 horas, actuación d e “The Trouper´s Swing Band”, y a las 22:00 horas, actuará “Nacha la Macha”.

y a las 22:00 horas, actuará El sábado 3 de octubre, a las 21:00 horas, concierto tributo a Camilo Sexto.

El domingo 4 de octubre, a las 12:00 horas, habrá un pasacalles a cargo de la Unión Musical Torrevejense (UMT) . A esa misma hora en la Plaza Encarnación Puchol se ha organizado un Parque de Juegos Infantiles denominado “EL Bosque” , con juegos para niños a partir de los 3 años de edad. A las 21:00 horas, habrá “Cine Infantil en La Plaza” y el lunes 5 de octubre de nuevo se proyectará cine en La Plaza.

. A esa misma hora en la Plaza Encarnación Puchol se ha organizado un Parque de Juegos Infantiles denominado , con juegos para niños a partir de los 3 años de edad. A las 21:00 horas, habrá y el lunes de nuevo se proyectará cine en La Plaza. El martes 6 de octubre, a las 21:00 horas, actuación del monologuista “El Comandante Lara”. Cabe recordar que todas las actividades lúdicas se celebrarán en la Plaza de Encarnación Puchol.

TORREVIEJA Presentación de las fiestas de La Mata marcadas por el covid y el reciente fallecimiento de Eduardo Gil Rebollo. #TORREVIEJA Presentación de las fiestas de La Mata marcadas por el covid y el reciente fallecimiento de Eduardo Gil Rebollo. El alcalde ha anunciado que pese a las dificultades el municipio, que va a invertir 40.000 euros en las celebraciones, quería sacar adelante estas fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Más información con toda la progamación en este ENLACE: https://www.informacion.es/vega-baja/2020/09/28/fiestas-mata-nombre-apellido-movil-14190368.html Publicada por Información Vega Baja en Lunes, 28 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento va a invertir más de cuarenta mil euros en estas celebraciones en un contrato dividido en cuatro lotes -incluidos los espectáculos- que inició su tramitación el pasado 17 de septiembre y del que se abre la plica económica el día 2.

El alcalde Eduardo Dolón (PP) ha dejado entrever que no ha sido del todo fácil convencer a las peñas de las fiestas que no podían instalar sus carpas con barras este año pero ha apelado a la responsabilidad y a la situación epidemiológica del país. El Ayuntamiento no requiere de una autorización especial para los actos porque están en el marco del aforo que actualmente se acepta por la administración autonómica.

La edil de Festividades, Concha Sala (PP) ha indicado que el lote de espectáculos, que comienza el día 1, jueves con el circo contemporáneo ya está encargado porque se trata de una programación en exclusividad de una sola empresa. Aunque esa prestación solo la pueda hacer una empresa se le adjudicará formalmente un día después de que comience sus servicios porque la información pública del contrato indica que la apertura de plicas para ese lote se realizará, junto al resto del contrato, el día 2, viernes. El municipio ha rectificado el día y la hora de apertura de plicas este mediodía de lunes, tras la rueda de prensa.