El pasado domingo la playa del Acequión acogió una manifestación canina para solicitar playas dignas para perros en Torrevieja. Esta manifestación convocada por la plataforma “Proplayas caninas” contó "con gran afluencia de personas que piden que se de solución a la decisión de Eduardo Dolón de clausurar los espacios caninos habilitados en la anterior legislatura y cambiarlos por una zona rocosa alejada del núcleo urbano "en la cual los canes y sus dueños no pueden disfrutar y en las que ya se han producido lesiones de algunos animales por no ser una zona habilitada al uso", a juicio de la plataforma.

La plataforma no descarta otras acciones futuras para tratar de alcanzar "un consenso ya que ha día de hoy no se da una solución factible por parte de las concejalías de playas y bienestar animal".

La plataforma ya registró 700 firmas el pasado verano y han recabado casi un millar a día de hoy para tratar de mejorar esta situación, "pero el Partido Popular ha hecho oídos sordos a sus demandas; por ello continua recogiendo firmas pese a la prohibición hace unos días por parte del ayuntamiento para habilitar una mesa informativa en el “Hombre del Mar”

El Ayuntamiento ha prohibido a la Plataforma habilitar una mesa de recogida de firmas junto al Hombre del Mar

La Policía Local acudió a la zona de la concentración avisada por bañistas de la playa por la presencia de canes con sus propietarios. Los concentrados recordaron a los agentes que esta playa no está autorizada para el baño, puesto que forma parte de la dársena portuaria. El equipo de gobierno decidió suprimir las playas caninas de Cala del Moro y Punta Margallo a través de un decreto del alcalde firmado en pleno estado de alarma, sin consulta previa. El Ayuntamiento mantiene que el tramo habilitado no genera conflictos con los vecinos al no lindar con zonas residenciales y ha prometido adecuar la zona para la presencia de perros actuaciones que debe autorizar Costas. Playas tuvo que adecuar algunas mejoras como la ubicación de sombrillas con plataformas de madera y señalización lo que no ha evitado las quejas de lo usuarios.