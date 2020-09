La Asociación de Empresarios de Guardamar del Segura respalda que el mercadillo semanal de los miércoles se celebre en las calles del polígono industrial Santa Ana. José Manuel Sáez Pérez, presidente de la asociación que agrupa a la mayor parte de empresarios que tienen actividad en esta zona industrial y terciaria ha querido expresar este respaldo ante la información publicada en este diario sobre las dificultades para que el mercadillo pudiera reubicarse en el polígono. La Asociación ha explicado que se ha negociado con las empresas afectadas por el cambio para que sus accesos queden libres a la circulación. Algo que afectaba especialmente a un concesionario de vehículos, una empresa de suministro de contenedores y las oficinas de la empresa gestora del ciclo hídrico. El emplazamiento de los casi 200 puestos ya está marcado sobre la calzada en las calles.

Sáez indicó que la nueva ubicación puede atraer a más clientes de otras poblaciones de la comarca porque los accesos son mucho más fáciles y el aparcamiento está garantizado. También que hay empresas de hostelería del polígono que se beneficiarían de la iniciativa. Tanto la actual ubicación de la Era, como la tradicional del centro del casco urbano tienen un problema importante de accesibilidad y aparcamiento.

"Queremos dejar claro que los empresarios no se ha opuesto nunca a que los miércoles se instale el Mercadillo en el Polígono Industrial Santa Ana, eso si, dejando libre acceso a los tres o cuatro empresas a los que, en un principio, se le cortaba el acceso a sus instalaciones durante la mañana de los miércoles", según un comunicado del presidente de los empresarios José Manuel Sáez Pérez.

La Asociación de Empresarios de Guardamar "no entra a valorar si a los Mercaderes les interesa o no, bajar los miércoles al Polígono. Si la Era de la Madaleneta es pequeña o grande, si a la hostelería le afecta el cambio de ubicación ( centro del pueblo, Era de la Madaleneta o Polígono Industrial ) pero si queremos dejar claro nuestro apoyo a los mercaderes, si deciden bajar al Polígono, siempre y cuando no afecte al devenir diario de las empresas de alrededor del Mercadillo, claramente identificadas", según aclaran las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Guardamar ubicó el mercadillo en la Era de la Madaleneta cuando esta actividad volvió a ser autorizada después de los meses de confinamiento de marzo y abril. Un solar municipal en el que apenas caben 80 puestos, alejado del emplazamiento tradicional del centro de este mercadillo, en torno a la iglesia y el Ayuntamiento. Los mercaderes reclaman desde hace meses volver al centro -donde se ha celebrado el mercadillo de los miércoles desde hace 80 años-. Estos comerciantes acusan al equipo de gobierno socialista de aprovechar la crisis sanitaria para cumplir uno de sus compromisos electorales con los vecinos de la zona del centro de alejarlo del centro por las molestias que causa -falta de aparcamiento, ruido, paso de vehículos, residuos-. Algo que rechazan los mercaderes y también buena parte de comercios en locales y hostelería de esa misma zona del centro que esperaban todos los miércoles la afluencia extra de clientes. Como alternativa al centro el Ayuntamiento propuso el polígono industrial.

El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Guardamar sigue sin pronunciarse oficialmente sobre la polémica y sobre cuándo realizará el cambio mientras que los mercaderes llevan dos semanas -y mañana será la tercera- sin instalar para reivindicar volver al centro. En unas declaraciones públicas realizadas por el alcalde José Luis Sáez (PSOE) el pasado viernes indicaba que la decisión sobre el futuro del mercadillo no está tomada y cuándo comenzará en el polígono no está tomada. El municipio está ultimando la puesta en marcha de un ascensor que comunica el centro con el polígono.