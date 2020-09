Esatur XXI es la empresa mejor valorada por los técnicos del Ayuntamiento de Torrevieja para hacerse con el contrato de gestión de las escuelas deportivas municipales durante los próximos nueve meses. Lo hará por 458.000 euros (sin IVA). El actual director de una de las divisiones de esta empresa de referencia nacional en la gestión de eventos y turismo es Luis María Pizana. Fue concejal de Deportes entre 2011 y 2015 bajo mandato del actual alcalde Eduardo Dolón (PP), además de presidente provincial de Nuevas Generaciones, y asesor del propio Dolón en la Diputación Provincial hasta 2018, momento en el que cesó como concejal -entonces en la oposición- y liquidó toda su vinculación a la política local y provincial.

Ahora la empresa de la es director de una de sus divisiones (Esatur) ha obtenido la mejor puntuación para hacerse con el servicio, primero con su oferta técnica, -a holgada diferencia respecto a las otras cinco plicas registradas por empresas especializadas (Clequali, UTE Salzillo, Eulen, Ebone y Arasti), y ayer mismo se garantizó la mayor baremación global en el concurso público al presentar la segunda baja más importante en la oferta económica, un 7% por debajo del precio de licitación inicial de 493.000 euros (sin IVA).

El instructor de este expediente de contratación es Daniel Plaza, antecesor de Pizana como concejal de Deportes que ganó hace unos meses por concurso oposición la plaza de director de las instalaciones deportivas. La oferta de las seis empresas fue evaluada en primer lugar por un técnico del área de Deportes, que ya otorgaba a Esatur la mayor puntuación, y después, tras una resolución del Técnico de Administración General, por un comité de expertos del área de Deportes, entre los que se encuentran los principales subordinados de Pizana durante su gestión en ese mismo área. Esta segunda evaluación no solo coincidía con la primera a la hora de poner a la cabeza a Esatur sino que aumentaba su ventaja sobre las demás.

La contratación de las Escuelas Deportivas es una de las principales promesas electorales del equipo de gobierno de Eduardo Dolón después de que la anterior interventora, Mari Carmen Corral, se empeñara en negar al gobierno de coalición de izquierdas su contratación externa y para el que ahora técnicos con la misma responsabilidad no han encontrado trabas jurídicas. Pizana indicó a INFORMACIÓN que no ha formado parte de la redacción de la oferta técnica y recordó que se trata de un concurso de libre concurrrencia al que se presenta una empresa de la que no es administrador ni accionista, sino responsable de una de sus divisiones -Esatur Servicios-. El exedil indicó que Esatur mantiene contratos con administraciones de distinto signo en toda España, por ejemplo, con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Genealitat, AENA, museos de numerosas localidades de Murcia y Alicante o la Volvo Ocean Race, además de las salas VIP de Barajas, entre otras.

Lo importante

Por su parte, Diana Box, concejal de Deportes, sin entrar a valorar qué firma va a llevar a cabo la prestación, indicó que el objetivo del equipo de gobierno es prestar de forma inmediata el servicio que se prometió a los padres y madres de los usuarios de las escuelas deportivas, que en estos momentos deben hacer frente a cuotas a través de clubes deportivos de hasta 500 euros. El contrato supone la contratación de medio centenar de monitores por parte de la adjudicataria. «Solo se ha preparado para 9 meses con el objetivo de que diese tiempo a resolver este curso», con lo que el Ayuntamiento deberá tramitar ahora un pliego para varios ejercicios y en el que figuren más prestaciones.