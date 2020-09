PP y Cambiemos Orihuela protagonizan un rifirrafe tras la reapertura de la investigación judicial por las presuntas irregularidades en la prórroga hasta 2038 de la concesión a la adjudicataria del servicio de gestión del agua en la localidad. El portavoz del grupo municipales popular, presidente de la comisión no permanente para estudiar las prórrogas de los contratos con la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en Orihuela dadas en 2001 y 2004, Rafael Almagro, decidió suspender las reuniones de la misma y hoy ha reiterado que detrás de la reapertura de diligencias previas está el grupo Cambiemos, que fue el que puso la denuncia por esas presuntas irregularidades y que el juzgado de Instrucción 3 de Orihuela archivó provisionalmente el pasado mes de enero tras declararlo "causa compleja". Almagro ha mostrado el oficio del juzgado, esta vez el número 1, en el que pide al Ayuntamiento los contratos de la gestión del agua potable, del saneamiento y de la evacuación de aguas residuales, que gestiona la adjudicataria de esos servicios. En el mismo, el juzgado señala que abre diligencias "a la vista del informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y la petición del Grupo Municipal Cambiemos". Para Almagro, esto "hace constar muy claramente que se formula a petición del Grupo Municipal Cambiemos. El edil del PP, además, acusa a la formación de izquierdas de desentenderse de "la responsabilidad de ese grupo por haber llevado nuevamente al juzgado el mismo asunto que ya ha sido archivado por otro anteriormente". Y lamenta, refiriéndose a Cambiemos, que “pese a contar con tres concejales den estas muestras de ser pocos y además mal organizados”.

Por su parte, el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha vuelto hoy a negar que su grupo haya remitido a los juzgados o a la Fiscalía nueva documentación que haya favorecido la reapertura de la investigación judicial por las prórrogas concedidas a la empresa adjudicataria del agua. "Nos alegramos, y mucho, de la reapertura de diligencias penales y se investigue la trama del agua y si gracias a nosotros se hubiera reabierto presumiríamos de ello, pero no es el caso, hicimos la primera denuncia en 2017, fuimos ampliando información a Fiscalía pero cuando, por desgracia, se archivó en enero no hemos aportado nada nuevo todavía", indica Bernabé. "No entiendo que Almagro, en lugar de señalar el problema, señale a los primeros denunciantes". Y ha añadido que "agradecemos a Almagro el esfuerzo por ser portavoz de una multinacional antes que concejal del Ayuntamiento, como debería".

Un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat dio por extinguido el contrato de concesión desde el 11 de noviembre de 2008, cuando terminó su vigencia de veinte años (se firmó en 1988). El órgano consideraba nulas las dos prórrogas que el Ayuntamiento dio a la concesionaria en 2001 (hasta 2018) y en 2004 (hasta 2038). Es lo que investiga el juzgado tras reabrir la causa tras la denuncia original de Cambiemos.

Almagro lamenta, por otro lado, que otro juzgado de Instrucción pida los mismos documentos que ya requirió el otro y que fueron aportados por el Ayuntamiento. "Si algún juzgado considera que debe reabrirse el caso, este debería ser el número 3 y no el 1” ha manifestado el concejal del PP.