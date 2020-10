Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, ha señalado hoy en un comunicado que, a su juicio, "las mentiras del alcalde y los incumplimientos electorales no hacen más que incrementarse. Tras anunciar en marzo que como muchísimo en un mes se llevaría a pleno el modelo de gestión del transporte urbano, el 20 de julio de 2020, el alcalde volvió a mentir afirmando que si no entra en vigor el presupuesto de 2020, no se podrá atender el transporte urbano”.

Sin embargo, el importe que destina el presupuesto de 2020 al servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, es de 4.291.511,27 euros, partida 4411 22791, exactamente la misma cantidad que el Presupuesto de 2019, lo que “vuelve a poner de manifiesto otra mentira más del Alcalde que va perdiendo credibilidad cada día entre aquellos que pensaban que venía a arreglar los problemas de Torrevieja. Es un auténtico fraude electoral.”

El edil Samper desvela que el importe destinado en el presupuesto de 2020 para el transporte urbano es idéntico al del año pasado por lo que las cuentas no eran impedimento para impulsar el debate.

En el día de hoy, siete meses después del "como muchísimo en un mes", el Alcalde de Torrevieja no ha llevado al pleno la aprobación del modelo de gestión del transporte urbano de Torrevieja.

Samper insta al alcalde a que “cuanto antes resuelva este problema, de la cara y lleve el expediente para su aprobación a pleno donde todos los grupos municipales decidamos cuál es el modelo más adecuado y conveniente para nuestra ciudad, con el fin de ofrecer un servicio efectivo y de calidad”.

El servicio de bus urbano lo presta Avanza sin mediar contrato. La prestación es gratuita para los vecinos empadronados con el único requisito de contar con una tarjeta que cuesta 7 euros. La actual empresa presentó, en un acto con el alcalde, este mismo verano la renovación de la mayor parte de su flota de autobuses. El primer edil indicó que debía someterse al pleno el modelo de gestión, aunque ya anticipó que apuesta por la contratación de una empresa. Los pagos a la actual empresa se realizan con informes en contra del área de Intervención. El nuevo modelo, sea de gestión directa o indirecta acabará con la gratuidad del servicio.