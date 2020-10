El Ayuntamiento de Torrevieja no sabe qué hacer con la ruina del balneario de lodos

Mucho tiempo antes de ser ocupado por sin techo, ser escenario privilegiado de botellones ilegales o sufrir dos incendios -el último el pasado mes agosto-, la maqueta del edificio de «la caracola», del arquitecto japonés Toyo Ito, iba a ser la primera fase del malogrado balneario de lodos de Torrevieja. Como parte de esa arquitectura «a lo grande» que caracterizó toda una época de gobiernos populares en Torrevieja, su maqueta había sido expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, precisamente como ejemplo de la nueva arquitectura que se hacía en España. Ahora, catorce años y mil desastres después, el Ayuntamiento de Torrevieja no sabe qué hacer con las ruinas del edificio, del que solo se distingue sobre el original la estructura de hormigón que lo sostiene. Rodeado de palmitos y entre salicornias, se yergue lastimera en el saladar de la Punta de la Víbora, junto a la laguna rosa de Torrevieja. Este diario ha preguntado al alcalde Eduardo Dolón (PP) cuál será el futuro del edificio municipal. Pero por no tener no tiene ni respuesta.