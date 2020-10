El teletrabajar desde casa no significa que el empleado cumpla a rajatabla su horario laboral. En la mayoría de ocasiones se hacen más horas, aunque no todo el mundo las puede reclamar, y menos cobrar. No es el caso de un agente de la Policía Local de Rojales que pasó durante el estado de alarma 150 horas extra que, asegura, realizó en esos cuatro meses (de marzo a junio) en los que estuvo teletrabajando, dado que se encuentra en situación de segunda actividad y no patrulla. En total, 2.600 euros que le ha pagado el Ayuntamiento de Rojales al funcionario por ese sobreesfuerzo que, dice, realizó trabajando desde su casa.

El pagó lo ha realizado el consistorio en su nómina después del visto bueno que le ha dado la Jefatura de la Policía Local a esas horas extra realizadas mientras teletrabajaba. Sin embargo, el Partido Popular, en la oposición, denuncia que no ha habido ninguna fiscalización que justifique el trabajo realizado con esas horas extra que asegura que hizo puesto que, al teletrabajar, no hay control del horario. Los populares denuncian la «arbitrariedad» de las remuneraciones a los agentes municipales y piden explicaciones al equipo de gobierno que preside el socialista Antonio Pérez.

Los populares señalan que «el PSOE premia a algunos policías mientras que durante muchos meses ha racaneado el dinero para otros». El PP anuncia que pedirá «una respuesta aclaratoria» en el próximo pleno o, de lo contrario, «que cambie su política de retribuciones salariales a los funcionarios, en este caso de la Policía Local en teletrabajo», señalaron los ediles populares a este diario. Este partido no descarta «otras opciones» si «entendemos que este comportamiento puede considerarse como una prevaricación», adelantan.

Además de los 2.600 euros en horas extra, el agente ha cobrado, como el resto de policías al estar en el convenio, el complemento de disponibilidad, que suma 400 euros mensuales a la nómina. Un complemento que los populares critican que se de a todos los agentes puesto que «los servicios de disponibilidad tienen que ser presenciales». El PP pregunta «cuándo ha hecho servicios y quién los ha verificado, ya que no tiene sentido que se den complementos a agentes que no están en activo», afirma el Partido Popular, que pide al alcalde «una explicación diáfana de cómo gasta el dinero de los vecinos y no queremos que el Ayuntamiento se convierta en el cortijo del alcalde, que distribuye sus prebendas con generosidad según le convenga», dicen los ediles del PP.

El Ayuntamiento, por su parte, justifica el pago de los 2.600 euros en horas extra a ese agente «que estuvo trabajando durante sus vacaciones, ya que en vez de cogerse un mes lo hace en días escalonados que correspondían a días alternos de esos cuatro meses». El policía, que hace trabajo de oficina, según fuentes del consistorio, «decidió trabajar los días que coge a la semana de vacaciones y de días libres porque se necesitaba personal por la emergencia del estado de alarma». Trabajo que desarrolló desde su casa «donde tiene acceso a los ordenadores de la Jefatura de la Policía», señalan las mismas fuentes.