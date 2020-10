Gran malestar entre los agentes de la compañía de Torrevieja, a la que pertenecen los distintos cuarteles de la Vega Baja, por el incumplimiento de alguna de las normas impuestas para evitar contagios por el coronavirus. Desde el 4 de septiembre, los oficiales de la compañía no pueden realizar algunas de las funciones que hasta ahora venían desempeñando como la de desplazarse por los distintos cuarteles para realizar la vigilancia y control de las patrullas, ya que en esa tarea tienen que manejar y tocar documentos y entrar en contacto con guardias civiles de otros puestos. Labor que se ha encargado, únicamente, al jefe de la compañía, para que sea la misma persona la que se desplace por los distintos cuarteles de la comarca para minimizar el riesgo de contagio.

Sin embargo, según guardias civiles de la comarca, la norma se está incumpliendo puesto que se sigue delegando en oficiales (jefes de unidad) la labor de control de patrullas de otras localidades que no son a las que prestan servicio, a pesar de que no deberían salir de su ámbito. «Si nosotros no cumplimos las normas con el covid, apaga y vámonos», señala uno de los agentes destinados en la Vega Baja.

Las mismas fuentes explican que los jefes de unidad suelen encargarse de vigilar las patrullas de otros puestos -para comprobar que estén realizando las tareas asignadas y el buen cumplimiento de su deber-, delegados por el jefe de la compañía. Sin embargo, por la pandemia, la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia impuso, desde el 4 de septiembre, que esa tarea no se realizara por personal que no fuera el jefe de la compañía. La provincia de Alicante se divide en cuatro compañías de la Guardia Civil, una de ellas la de Torrevieja, de la que dependen los distintos puestos de la Vega Baja.

Así, la norma impuesta por la Comandancia, impide que, por ejemplo, un jefe de unidad de Torrevieja se pueda desplazar a Callosa de Segura para realizar el seguimiento de las patrullas de ese cuartel. «Pero se está incumpliendo sistemáticamente», aseguran las mismas fuentes. «Encima, no siempre llevan guantes por lo que al tocar documentos que luego pasan a otros puede haber contagio, además de que establecen contacto con agentes del puesto, por eso se impuso que solo el jefe de compañía pudiera hacer esa tarea, para evitar al mínimo que haya contactos entre los guardias civiles de distintos cuarteles», explican guardias civiles destinados en la Vega Baja, que esperan que todos «cumplan las normas».