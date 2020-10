El PSOE ha mostrado hoy su estupefacción ante la noticia de la suspensión de los conciertos previstos en las fiestas de La Mata del viernes, sábado y ayer domingo pero "sobre todo" por el argumento con el que el área de Fiestas ha jusfiicado la decisión.

"¿Que está ocurriendo en el equipo de Gobierno de Torrevieja? ¿Dónde está el Alcalde ejerciendo como lo que debe ser, el máximo responsable en coordinar una acción de Gobierno? ¿por qué el bien pagado equipo de Directores Generales no realiza de forma 100% eficaz su labor para la que han sido contratados? ¿o es que no existe capacidad de dirección por quien corresponde indicar el trabajo a realizar?", se ha preguntado el portavoz socialista, Andrés Navarro.

Para el edil "sea cual sea el motivo, quien pierde es el pueblo de La Mata, sus vecinos, sus visitantes y por ende, la economía relacionada en este sector de la ciudad".

A juicio de los socialistas se "está demostrando una vez más que este Gobierno con su alcalde a la cabeza, gestiona mayormente a golpe de contratos con empresas privadas para ofrecer sus servicios. Si, sabemos que es totalmente licito, pero como Portavoz del Grupo Municipal Socialista me pregunto ¿Por qué no se realizan gestiones adecuadas con los funcionarios y técnicos de este Ayuntamiento?, ¿porque se siembra la sospecha de no acción por los trabajadores del consistorio, una vez más?".

El grupo socialista indica que va solicitar la información en este expediente para así poder pedir responsabilidades "sobre esta anulación de conciertos, eso sí, previamente anunciados, dando ejemplo de no tener conocimiento de en qué situación se encuentran tus propios expedientes de contratación. Lamentable".