Existe otra Vega Baja en el mundo y está en Puerto Rico

5 LUGARES PARA VISITAR EN VEGA BAJA Aqui te dejamos 5 lugares que puedes visitar en Vega Baja, Ciudad del Melao Melao. Disfrutalos y recuerda NO DEJES BASURA 👍🏻 . 1: Balneario Puerto Nuevo (Mar Bella) Foto por @sousa_pr . 2: Cuava Arenales (Charco Azul) foto por @kingcano12 . 3: El Manantial Tortuguero foto por @orlando_p.r . 4: Hacienda Don Carmelo Foto por @jesusmlndz . 5: Laguna Tortuguero foto por @ottiux . . #puertoricogram #PuertoRico #vegabaja #prg10 #prgvegabaja