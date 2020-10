Un militante del PSOE de Torrevieja ha solicitado la anulación del proceso electoral de la asamblea de elección de junta directiva local llevado a cabo el pasado sábado día 3 si el partido confirma las supuestas irregularidades que expone en su reclamación al proceso. En un escrito al que ha tenido acceso INFORMACIÓN pide que se investigue si uno de los miembros propuestos al órgano de dirección del partido, José Manuel Martínez Andreu, exconcejal de Izquierda Unida, «estaba o no inscrito en el momento de la celebración de la asamblea en el censo electoral» de la agrupación socialista. «De no ser así habríamos incurrido en el incumplimiento de los Estatutos del PSOE", indica el escrito. El documento asegura que el censo electoral no estuvo «convenientemente custodiado» durante la jornada de la elección de la junta ejecutiva local convocada en la Casa del Pueblo. «Pasó por varias manos ajenas a la mesa electoral y fue cotejado y utilizado sin cumplir el reglamento interno del partido y lo establecido por la ley de Protección de Datos».

«Delirante»

El escrito considera «delirante» que el único candidato a liderar el partido fuera escogido como «observador» del proceso. Algo que subraya el escrito es que como «observador» de la jornada electoral el PSPV designó a Andrés Navarro, que era el propio candidato a ocupar el principal cargo de dirección de la agrupación, el de secretario general «produciéndose una situación de juez y parte absolutamente delirante».

Algo que, a juicio del militante que ha recurrido el proceso, «dio a Navarro un acceso al censo y a los datos que incumple todos los datos de apariencia de democrática mínimos y, por supuesto, de la normativa del PSOE».Para este proceso había algo más de 140 militantes con las cuotas en vigor. Apenas el 45% del censo electoral acudió a votar. El escrito pone en duda que todos los que ejercieron su derecho a voto estuvieran al tanto de las cuotas. Sobre todo porque el porcentaje de votantes era residual a mediodía, con unos 30 sufragios -poco más de los 21 miembros de la junta directiva que se votaba- y se incrementó hasta los 67 a última hora. Este diario también tiene constancia de que se abrió la urna para rescatar un voto que se coló en la simulación de un gesto de votación para una foto. El sábado pasado el área de Organización del PSPV se congratuló de que la asamblea local recuperara la normalidad tras años de conflicto interno con la elección de nueva ejecutiva. Este recurso, de un solo militante, tiene pocas posibilidades de éxito.