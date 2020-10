Los colectivos a favor y en contra del fin del modelo concesional de gestión del área sanitaria de Torrevieja están calentando motores conforme se acerca el momento en el que la Generalitat debe comunicar si no prorroga la contrata a Ribera Salud. La concesión se adjudicó por 15 años que se cumplen en octubre de 2021 co derecho a prórroga. La comunicación de que la administración no desea esa prolongación debe realizarse un año antes. El colectivo Sanidad Pública y de Calidad 100% ha convocado hoy a las 11.30 hora a las puertas del Hospital Universitario una performance reivindicativa para reclamar que la Generalitat y los tres partidos que forman el Consell cumplan con su promesa de finalizar el contrato con la empresa y gestionar directamente el centro hospitalario y sus centros de salud: once municipios y unos 180.000 usuarios. El acto se llevará a cabo con autorización previa, inscripción de los asistentes y todas las medidas covid.

Movilización

Al filo de la decisión de la Generalitat, la Plataforma Sanidad Excelente, que apuesta por la continuidad del modelo de gestión público privado actual, ha convocado una concentración-protesta en la plaza de la Constitución el próximo sábado, día 17 de octubre, a las 19 horas, bajo el lema «Lo que funciona no se toca». Es la primera vez que la plataforma, entre los numerosos actos que ha convocado desde principios de año, anima a los vecinos a salir a la calle para reivindicar la continuidad del modelo.