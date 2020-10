Ningún Policía Local quiere trabajar en Torrevieja. Al menos es lo que refleja el fracaso de la convocatoria puesta en marcha por el Ayuntamiento en mayo para cubrir 19 plazas vacantes en la plantilla en comisión de servicios. Este rechazo deja en una situación delicada al servicio público municipal que ha ido perdiendo efectivos año tras año sin que el Ayuntamiento haya podido evitarlo. Desde hace doce años no se cubren plazas por oposición al cuerpo policial. Las que se han impulsado han sido invalidadas legalmente. Y en nada ayuda el mantenimiento de las restricciones de creación de empleo público impuestas hace casi una década con la crisis que a duras penas dan margen para cubrir las plazas de agentes que se jubilan. Y ni siquiera en el caso de Torrevieja se cumple.

Según la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y Comisiones Obreras la Policía Local debería contar en estos momentos con dos comisarios, cuatro intendentes, ocho inspectores, 16 oficiales y 155 agentes: 185 efectivos en total. La plantilla real se compone de un comisario, un intendente, tres inspectores, doce oficiales y 120 agentes. Y de ese total, veinte efectivos se encuentra en en estos momentos de baja. «La diferencia entre lo presupuestado y lo real, es de 13 mandos menos y 35 agentes menos, lo que supone un déficit total de 48 efectivos», según la misma fuente. Además, en los próximos dos años pasan diez policías a segunda actividad, fuera del servicio operativo en la calle, a los que hay que sumar los que se van a jubilar.

Con este panorama la estructura de la Policía Local ha quedado reducida a la mínima expresión. Lejos de lo que corresponde a un municipio con 85.000 vecinos y quinto en peso demográfico en la Comunidad Valenciana.

Según Comisiones Obreras la administración local propuso a la mesa de negociación en mayo pasado cubrir en comisión de servicios 19 plazas de agente de Policía Local. Esa fórmula permite a los funcionarios dejar la plaza que tienen en titularidad para pedir otra en otro municipio durante dos años.

El municipio no necesitaba presupuesto extra para financiar estos puestos porque en la relación de puestos de trabajo sobran las vacantes presupuestadas de plazas de Policía Local. Sobra el dinero para cada. Ese no es el problema. Sí lo es las condiciones en las que los agentes desarrollan su trabajo en la ciudad, según el sindicato, que considera que esta convocatoria ya evidenciaba «la existencia de un gran número plazas vacantes presupuestadas, que no hay manera de que salgan a oposición».

«A las 19 plazas en comisión de servicios nadie se ha presentado. Ya lo advertimos, y no es que seamos adivinos, ni los más listos. En la última mesa de negociación invitamos al alcalde a que reflexionara por qué ningún agente de fuera quiere venir y los que están aquí se quieren marchar», según explica el agente y representante sindical, José Antonio Moya.

«Preguntamos al concejal de Seguridad si era conocedor de la problemática de las noches. Tan sólo quedan 35 agentes en propiedad de grupo operativo, que son los que hacen noches», con lo que el municipio está a punto de no poder cumplir con un mínimo de reemplazo de este turno vital en las tareas de seguridad ciudadana, en Torrevieja asumidas por la Guardia Civil con 200 agentes, que reciben respaldo de la Policía Local.

Comisiones Obreras propone que se oferten a oposición «todas las plazas vacantes como única manera de reponer puestos, que se dejen de inventos, de desnudar un santo para vestir a otro, con una movilidad horizontal -para que todos los agentes puedan trabajar en ese turno de noche-, pero por 70 euros de diferencia al mes, quién va a querer hacer noches». En este sentido el sindicato vuelve a recordar «a los privilegiados que cobran complementos que no trabajan» para que el municipio se tome «en serio el problema, de lo contrario, antes de lo que se creen, llegarán las noches que tendremos que cerrar por falta de personal».

El Ayuntamiento modificará la norma para que todos los agentes puedan trabajar en el turno de noche

El edil de Seguridad dice que se ofertarán 12 plazas este año para ocupar en propiedad y vacantes de mandos

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, coincide con Comisiones Obreras en una cosa: la Policía Local de Torrevieja necesita más efectivos. Pero hasta ahí llega la coincidencia. El edil explica que las plazas vacantes de las que habla el sindicato -48- no son reales. «Muchas ya han prescrito y la demostración es que la Subdelegación del Gobierno nos ha dejado ofertar ni 15 al año». Alarcón explicó las distintas líneas de trabajo que desarrolla su área para reforzar la plantilla. La primera, en manos del área de Recursos Humanos, es autorizar la movilidad horizontal entre los agentes de base para que todos puedan trabajar en el grupo operativo, que es el que puede realizar turnos de noche -con una compensación económica-. También elaborar una nueva oferta pública de empleo para cubrir una docena de plazas de agentes -adaptándola a las exigencias de la Subdelegación-.

Además, el Ayuntamiento pretende sacar a concurso todas las plazas vacantes de la jerarquía de mandos pero debe hacerlo «de arriba a abajo». Es decir, cubriendo en primer lugar la de oficiales -algo que puede intentar hacer a través de promoción interna-; para abordar después las de oficiales, inspectores, intendentes y comisarios. Por último el municipio tiene pendiente la contratación de un grupo de interinos que prometió con el presupuesto de 2020. En este sentido Alarcón agregó que el retraso en los presupuestos, vigentes desde este mes de septiembre, ha modificado esa previsión. El edil dijo que si finalmente se cubren las doce plazas previstas por oposición con la lista de aspirantes que no entren se creará la primera bolsa de empleo que servirá para cubrir bajas.