El alcalde de Rojales, el socialista Antonio Pérez, ha aprobado el inicio del expediente de la segunda modificación de las obras de restauración del conjunto hidráulico histórico formado por el puente de Carlos III (del siglo XVIII), la Noria, el Azud y la bocana de la acequia de La Comuna. Los polémicos trabajos, cuyo contrato se formalizó en 2018 y que se están eternizando tras su paralización y hasta un cambio de mercantil, tendrán un sobrecoste de 131.811 euros (91.541 euros más el 21% de IVA, el 6% de beneficio industrial y el 13% de gastos generales). Con este incremento el equipo de gobierno pretende continuar y finalizar las obras tras casi dos años. Los trabajos fueron adjudicados por 659.618 euros, por lo que el aumento supone casi un 20%, por lo que el coste finalmente se irá hasta los 791.500 euros.

El gobierno local justifica este sobrecoste, que matiza «es un incremento», en la actualización de los precios previstos en el contrato inicial «y que se actualizan una vez están las obras en marcha, se debe a necesidades nuevas o causas imprevistas», señalan desde el consistorio. «El incremento está justificado, motivado e informado», aseguran las mismas fuentes quienes explican que el equipo de gobierno «actúa en base a informes de los técnicos municipales, de la dirección de obra, que es un ingeniero independiente al Ayuntamiento, a Intervención y a la Secretaría» y el incremento «está justificado, motivado e informado», insisten. «Aún no se ha aprobado, pero sí va a haber incremento», reconocen.

Los trabajos de rehabilitación del conjunto hidráulico pretende poner en valor este elemento patrimonial, el más destacado del municipio, que está pendiente de su declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). El sobrecoste de los trabajos será para ejecución material del alumbrado y la iluminación, de los equipos de domótica y del mobiliario urbano, como bancos, todo ello aún no instalado, aunque el puente se reabrió al tráfico rodado el pasado mes de agosto tras finalizar la instalación del nuevo pavimento, tampoco exento de polémica por lo colorido del material granítico puesto.

Sin embargo, estas «eternas» obras han sido criticadas por la oposición, quien considera un «despropósito» todo lo acontecido en torno a ellas. El PADER denuncia que la modificación de las obras con el sobrecoste de 131.000 euros cuenta con reparos de la Intervención municipal. «Dentro de las conclusiones que se citan en el informe de Intervención aparece que 'se devuelve el expediente para subsanación de errores o, en su caso, aportación de los documentos preceptivos' o que 'se suspende la tramitación del expediente, hasta que los reparos sean solventados o se resuelva, en su caso, la discrepancia planteada'», señala el portavoz del PADER, Desiderio Aráez. «Es un incremento del 19,983%, solo 017 centésimas menos de lo que permite la ley, el 20%, algo realmente que da qué pensar», según Aráez, quien se pregunta «¿quién va a pagar los 43.000 euros que se le deben a la adjudicataria por el trabajo de acondicionar el puente con hormigón para las fiestas, si el Ayuntamiento ha rescindido el contrato con esta empresa?».

El alcalde rojalero, Antonio Pérez, señaló a este diario que «lo que pretende el PADER es que se caducara el plazo de ejecución para que el Ayuntamiento perdiera la subvención de fondos europeos». El regidor se refiere a los fondos Feder de la Unión Europea que costearán la mitad de los trabajos de rehabilitación de este conjunto hidráulico histórico. En el caso del puente de Sillería de Carlos III (construido en 1790), es el más antiguo de la comarca ya que los restantes fueron destruidos por el terremoto de 1829.De los «colorines» al negro

El Ayuntamiento decidió en abril cambiar de mercantil ya que la adjudicataria de los trabajos «Aitana» no pudo suministrar el granito gris de una marca extremeña que señalaba el arquitecto diseñador de la reforma en el proyecto original. Proponía un cambio que no aceptó el gobierno local, que optó por hacer una cesión de la concesión a la empresa «Salvaorico», que finalmente no instaló el pavimento gris previsto sino uno de distintos tonos, rojo, amarillo y gris, que al mes de instalarse se ha tornado en negro, por lo que no faltan las críticas y las chanzas en el municipio, donde a muchos de los vecinos no convencía ese suelo de «colorines».

El Ayuntamiento decidía abrir al tráfico rodado y peatonal, a finales de agosto, el puente y sus calles colindantes tras casi dos años cerradas por las obras y a pesar de que aún no han acabado los trabajos, que continuarán con ese sobrecoste de 131.000 euros. Así pretendía una mayor fluidez en la circulación y beneficiar al comercio local. A pesar de que el puente solo tiene un sentido de circulación de vehículos -antes de la obra tenía dos- para que tenga menos presión de tráfico, en poco más de un mes el granito de colores se ha tornado negro y apenas se ve en muchos de los tramos.

El granito, un material poroso, absorbe la goma de los neumáticos y ahora el puente y las calles lucen una imagen de desgaste que no corresponde con su reciente rehabilitación. Los pasos de peatones, también de ese material, también se ven negros, lo que supone, además, un problema de seguridad vial ya que casi ni se ven, aunque desde el Ayuntamiento señalan que «también hay señales verticales». Unos pasos de peatones donde se ha cambiado el blanco característico por bandas alternas de granito gris y rojo que ahora casi que hay que adivinar por el desgaste que tienen por el paso de los vehículos.