La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha decidido no prorrogar el contrato de gestión del Departamento de Salud de Torrevieja e iniciar los trámites para que dicho contrato finalice en octubre de 2021. Para ello, el Gobierno valenciano comunicará este miércoles a la empresa concesionaria la intención de no prorrogar el contrato de gestión, así como las normas para la recepción de todos los elementos materiales, inmateriales y de personal afectado por el contrato en las condiciones que marca el acuerdo de gestión de servicios públicos por concesión.

Según ha explicado la responsable de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, "la medida se toma en base uno de los pilares básicos que rige la actuación de este Gobierno y que no es otro que reforzar la sanidad pública, mejorar su calidad, eficiencia y universalidad".

El proceso se desarrollará con la máxima seguridad jurídica y garantizando por parte de la concesión la mejor calidad asistencial y las condiciones del personal laboral afectado.

La Generalitat da así cumplimento al eje tercero del acuerdo del Botànic II, 'Servicios Públicos para continuar rescatando y cuidando a las personas' que, en su punto 24, especifica: "Continuaremos trabajando para la recuperación de los servicios públicos privatizados una vez finalizada la concesión con una política común que garantice una mejor prestación, más equitativa, eficiente y de calidad y que no suponga un perjuicio económico para la Generalitat".

La recuperación del departamento de salud de Torrevieja por parte de la Generalitat supone "un paso adelante en la mejora de la atención sanitaria de los vecinos y las vecinas" de los municipios de Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Pilar de la Horadada, Orihuela, San Fulgencio, Benijófar, Formentera del Segura, San Miguel de Salinas y Los Montesinos. "La importancia de fortalecer el sistema sanitario público se ha visto reforzada, además, en este momento tan relevante donde la pandemia ha requerido de una movilización de recursos humanos y económicos sin precedentes", según Barceló.

La decisión se toma, exclusivamente, en base a criterios de eficiencia. "La inversión en mejorar la salud de los valencianos y las valencianas no puede estar condicionada a reducciones de costes encaminadas a la obtención de beneficios. El único criterio ha de ser el de eficiencia sanitaria a partir de la optimización de los recursos necesarios y suficientes para cubrir adecuadamente la demanda de la población", ha afirmado Barceló.

La titular de Sanidad ha querido también informar de primera mano a los trabajadores y trabajadoras del departamento de la decisión tomada "para incorporar el departamento a la gestión pública y trasladarles que mantendrá una vía de comunicación directa para que estén permanentemente informados del proceso".

La consellera ha mostrado su satisfacción por poder seguir contando a partir de la recepción "con el valioso capital humano y profesional de que dispone el Departamento de Salud de Torrevieja".

Ana Barceló ha aprovechado el anuncio para felicitar a todo el personal del departamento de salud "por el sobresfuerzo y la dedicación que están realizando a causa de la excepcional situación a la que nos ha llevado la pandemia".

Trabajadores y miembros del comité dan la espalda a Barceló

Tensión durante la comparecencia de la consellera de Sanidad para anunciar la reversión del Departamento de Salud de Torrevieja a la sanidad pública. Trabajadores y miembros del comité de empresa del Hospital han dado la espalda a la consellera Ana Barceló mientras anunciaba a los medios el fin del contrato. Barceló comparecía en un atril instalado en el Auditorio Internacional, lugar escogido por la Generalitat para este importante anuncio. Allí han acudido algunos trabajadores que en protesta por la reversión de la concesión a Ribera Salud han decidido dar la espalda mientras Ana Barceló tomaba la palabra, lo que ha provocado momentos dectensión ya que la consellera podía ver este gesto, sobre el que ha preferido no pronunciarse. Sí ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del Departamento de Salud y del Hospital. "Me reuniré con el comité de empresa y con la junta de personal y entiendo que estén inquietos, por la incertidumbre, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque aquí venimos a sumar y a unir, no a separar", ha señalado Barceló. La consellera también ha anunciado que hoy mismo se reunirá con los alcaldes de las localidades de la Vega Baja a las que da servicio el Hospital de Torrevieja para comunicarles personalmente la decisión adoptada.