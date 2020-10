Los vendedores ambulantes que instalan sus puestos en el mercadillo de Guardamar del Segura los miércoles llevan cinco semanas en huelga, sin montar las paradas, como protesta por la negativa del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de volver a su emplazamiento habitual antes de la crisis sanitaria, en el centro del casco urbano, en torno a la iglesia y el Ayuntamiento. El consistorio trasladó a los mercaderes al recinto de la Era de la Madaleneta, algo más alejado de las calles más céntricas, para poder cumplir con la normativa de la Generalitat por la pandemia de covid que obliga a vallar estos espacios para controlar los aforos y accesos.

Sin embargo, en esa zona apenas caben 80 de los 240 puestos que habitualmente se montan en este tradicional mercadillo de 80 años de antigüedad, uno de los de mayor afluencia de la Vega Baja. La solución que propuso el Ayuntamiento a los mercaderes fue la de acudir tanto el miércoles como el sábado 80 vendedores, o rotarse cada siete días lo que suponía que a cada uno le tocaba montar cada tres semanas. Algo que no aceptan los vendedores que han iniciado una serie de protestas negándose a montar los puestos desde hace cinco semanas.

Este miércoles, un centenar de vehículos de los mercaderes, sobre todo camiones y furgonetas, protagonizaron una marcha de protesta por el centro de la localidad con pancartas en las que se podía leer «Si no estamos trabajando en el mercado todos los miércoles es porque vosotros no queréis» o «¿y el problema de más de 200 familias para cuándo?», todas ellas dirigidas al ayuntamiento guardamarenco. «Si en todos los municipios se ha podido cumplir con la normativa de instalar el 75% de los puestos y han vuelto a su emplazamiento no entendemos por qué aquí no», se quejó uno de los mercaderes.

Los vendedores aseguran que en esta situación, instalando los puestos cada tres semanas, es inviable montar. «Las pérdidas para los mercaderes son de más del 90%», asegura Andrés Ferrández, uno de los vendedores afectados, quien señala que el perjuicio es también para el pequeño comercio y la hostelería que se beneficiaban de la instalación del mercadillo en las calles del centro.

El gobierno local justifica el cambio de ubicación en los informes negativos de la Policía Local y de los Bomberos que indican que el antiguo emplazamiento no cumple la normativa de evacuación, sobre todo ahora con el covid, en caso de urgencia o de que tenga que pasar un vehículo de emergencia, aunque los mercaderes mantienen que se debe más «a la promesa electoral del alcalde de sacar el mercadillo de la ciudad y han aprovechado la pandemia para llevarnos a un recinto de las afueras», dice Ferrández.

Normativa

El regidor guardamarenco, José Luis Sáez, insiste en que el Ayuntamiento solo hace cumplir con la normativa del Consell «y al pueblo no se puede volver porque son 2,1 kilómetros de puestos en calles muy estrechas y esa ubicación no cumple ninguno de los parámetros de seguridad». Sáez adelantó a este diario que el próximo viernes trasladará a los vendedores una alternativa que es la de instalarlos en el polígono industrial Santa Ana «que está dentro del casco urbano», cerca de la estación de autobuses.

En concreto, el Ayuntamiento habilitará un aparcamiento del polígono y las carreteras paralelas en un espacio que vallará. «Allí podrán acudir desde la próxima semana el 50% de los puestos, 120, para que puedan acudir un miércoles sí y otro no, en lugar de cada tres como hasta ahora, y tenemos previsto que antes de un mes puedan ponerse allí el máximo del 75% de paradas que marca la normativa, unos 180 puestos».

Una solución que tampoco aceptan algunos de los vendedores que quieren un emplazamiento lo más céntrico posible porque aseguran que «nuestros principales clientes es gente mayor y vecinos del centro que no van a zonas más alejadas y, de hecho, lo hemos notado en los días que hemos instalado en el recinto al que nos ha trasladado el Ayuntamiento, donde solo pudimos instalarnos un día en julio y otro en agosto y nos salvó que acudieran los que tienen sus casas de veraneo más alejadas del centro, que fueron los que venían a comprar», asegura el mercader guardamarenco Andrés Ferrández.

En este mercadillo se instalan puestos de alimentación, principalmente frutas, verduras y salazones, de textil, calzado o droguería, con una buena relación calidad-precio. El traslado desde las calles más céntricas a otras más alejadas, aseguran los mercaderes, supondrá el fin de este zoco «porque a muchos vendedores no les interesará ya venir aquí y es una pena porque era de los mercadillos más rentables a los que acudimos», señala con tristeza uno de los comerciantes.

El alcalde, por su parte, espera que la solución del polígono les convenza y reconoce que el actual emplazamiento en el recinto de la Madaleneta «es insuficiente» por su limitación a 80 puestos como máximo, «y más lugares no tenemos desgraciadamente en el municipio que estén dentro del casco urbano, porque sí hay solares municipales pero muy alejados», insiste Sáez. El próximo miércoles los mercaderes tienen previsto continuar con sus movilizaciones.