Tanto la Diputación Provincial de Alicante como la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de agricultura, tendieron una vez más su mano a los regantes del trasvase Tajo-Segura para defender sus derechos después de que el Ministerio de Transición Ecológica esté valorando un aumento del 20 por ciento caudal ecológico del río cedente, lo que supondría la pérdida de 69 hectómetros cúbicos anuales porque estos aportes saldrían de los dos embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, según el informe elaborado por los técnicos del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) que el diario publicaba ayer.

Desde la Diputación se acordó este miércoles como primera medida convocar a la Comisión Provincial del Agua «de forma urgente» ante lo que califica como «amenaza del recorte del trasvase Tajo-Segura». La reunión se celebrará el próximo día 22 de octubre y se espera una declaración contundente en defensa de la insfraestructura hídrica que abastece a media provincia. La vicepresidenta de la institución provincial, Ana Serna, explicó que en el transcurso de la reunión volverán «a trasladar su apoyo absoluto a los regantes de la provincia ante la situación tan insostenible a la que nos está llevando el Ministerio de Transición Ecológica».

Serna reclamó una «postura firme» a la Generalitat Valenciana para defender «los intereses hídricos de la provincia y de apoyo a las miles de familias que dependen de esta infraestructura». La diputada provincial también recordó el informe del Scrats, que cifra el descenso de los 340 hectómetros cúbicos actuales que recibe la provincia cada año a unos 271 hectómetros cúbicos, una cifra con la que sería imposible garantizar los cultivos que dan vida a 30.000 familias que viven de la agricultura.

«Cuando defendemos el trasvase, defendemos también el medio ambiente», recordó por último, añadiendo que la infraestructura está avalada por argumentos técnicos, económicos, ecológicos y medioambientales. «Respeto»

Por su parte, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, mostró este miércoles todo su apoyo a los regantes a la hora de reclamar que no se rebajen los caudales del Tajo-Segura.

La postura del Consell es clara y manifiesta, y no ha cambiado en esos términos, dijo, y recordó el «respeto escrupuloso a los criterios técnicos de las reglas de explotación y a la defensa de los regantes». Mireia Mollà añadió que «igual que hay informes con los que argumentan que hay que aumentar el caudal ecológico, nosotros tenemos los nuestros para defender que tengan que subir el caudal para mantener la agricultura, y que no pongan palos en la rueda al trasvase». Según Mireia Mollà, «al final estamos ante una ofensiva evidente y, de manera directa o indirecta, lo que parece es que se quiere reducir el trasvase. Por lo que vamos a alegar con nuestros informes, con argumentos técnicos que sostengan nuestro posicionamiento, ya que si no lo argumentamos correctamente debilitamos nuestra posición». Desde el Consell entienden que en estos momentos solo hay una parte técnica que avala el descenso del caudal, y por eso consideran que es momento de argumentar técnicamente los motivos por los que no hay que reducirlo, teniendo en cuenta las consecuencias negativas que ello puede acarrear. Mireia Mollà apuntó que «queremos caudales que garanticen la conservación del medio ambiente y las necesidades del sector de la agricultura».