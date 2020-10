Unas garzas tratando de defender sus nidos de la excavadora que está destruyendo la vegetación en la que se encuentran. Es lo que se puede ver en los vídeos grabados por los vecinos en la ribera del río Segura de la Azarbe Mayor de Hurchillo, conocido como el Reguerón. En esta zona habita una importante fauna de aves y reptiles, como tortugas. Las labores de retirada de la vegetación para ensanchar el cauce en el caso de una avenida de aguas por lluvias torrenciales no han pasado desapercibidos ni para los vecinos de la zona ni para Cambiemos Orihuela, que ha tachado la actuación de "nefasta" y de "atentado ambiental", culpando de ello a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Sin embargo, desde el organismo de cuenca han negado a INFORMACIÓN.es ser responsables de estos trabajos puesto que el azarbe de Hurchillo es privado y competencia del Juzgado de Aguas de Orihuela, que es quien está realizando esas labores, según la CHS.

En uno de los vídeos, una vecina muestra cómo las garzas vuelan para alejarse de la máquina que está actuando donde "tienen los nidos", asegura. Las aves se pueden ver en la orilla contraria "y están intentando volver", comenta la mujer que graba. Esta vecina ha explicado a este diario que "están quitando los islotes, y me parece tremendo porque han destrozado todos los nidos de las aves y el refugio de las tortugas, que hacía años que no había tantas". La misma fuente asegura que "están haciendo las motas más grandes".

Cambiemos Orihuela denuncia que las labores tienen consecuencias "devastadoras" para toda la fauna y flora del cauce y que en caso de crecida o avenida "hará que las aguas bajen con mayor velocidad". «Desde hace años, las personas expertas en la materia vienen señalando que la retirada de cañas de los cauces no hacen más que agravar las consecuencias en situaciones de crecida de los ríos. Hay una idea que se ha generalizado mucho de que un cauce limpio es aquel que carece de plantas y nada más lejos de la realidad. Mientras las excavadoras están arrasando la fauna y flora, están dejando cantidad de plásticos que acabarán enterrados y seguirán el curso del agua", explica la concejala de Cambiemos María Sandoval. «Hay evidencias más que demostradas de que la vegetación de ribera, además de ralentizar la velocidad de la bajada de las aguas, dando más tiempo a evacuar a quienes viven en zonas inundables, crea un ecosistema diverso donde las aves y anfibios pueden anidar, cobijarse y reproducirse. Sin embargo se ha convertido en una práctica habitual que se ve con buenos ojos debido al desconocimiento de las consecuencias. Debemos desterrar las ideas de que la destrucción de la vegetación forrajera tanto en cauces como en tierras de cultivo es beneficioso, cuando ocurre todo lo contrario, porque estamos acabando con la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y en muchas ocasiones intoxicando las aguas y la tierra», ha sentenciado la coportavoz de la formación.

Sandoval se ha mostrado consternada por las imágenes en las que se ve cómo las garzas hacen frente a la retroexcavadora que está acabando con "su hogar". "No podemos consentir que sigamos relacionándonos con el medio ambiente que nos rodea de esta manera tan irracional, es estúpido maltratar a la naturaleza sin tregua, tal como lo estamos haciendo en tantos aspectos. Estamos abocando al planeta a un punto de no retorno y el colapso está en ciernes. Éste es un ejemplo más de que las malas prácticas acaban con las vidas de los seres que habitan en nuestra tierra y comprometen a las generaciones futuras", denuncia la edil de Cambiemos. Una crítica de la que no exime al Ayuntamiento de Orihuela. A pesar de las críticas, desde la formación entienden que hay que buscar soluciones ante las avenidas, sin embargo, consideran que no se han tenido en cuenta otras posibles alternativas que sean sostenibles y duraderas en el tiempo. "Lo que hoy están haciendo al remover la tierra y subir las motas es un parche temporal. Además teniendo en cuenta que la arena está recién puesta y necesita de mucho tiempo para endurecerse y asentarse si viniera una avenida en los próximos meses probablemente se las llevaría por delante", dice la concejala de la formación.

Por su parte, desde la CHS, explicaron que las labores de desbroce y limpieza del cauce que está llevando a cabo, en la zona del río donde tiene competencia, tienen autorización medioambiental para evitar dañar la rica fauna que vive en el Segura. De hecho, asegura el organismo de cuenca, en la Vega Baja estas labores han tardado en iniciarse, precisamente, por la tardanza en llegar esas autorizaciones. En Guardamar del Segura Medio Ambiente no les ha autorizado tocar el carrizo, lo que complica las labores para despejar la zona.