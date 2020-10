«Lo que funciona no se toca». Ese ha sido el principal argumento, repetido como un mantra este sábado al caer la tarde, para movilizar a unas 400 personas al acto convocado por la Asociación Plataforma Sanidad Excelente en contra de la reversión de la gestión del departamento sanitario de Torrevieja y por la continuidad de la empresa Ribera Salud. El departamento asiste a diez poblaciones del litoral y prelitoral de la Vega Baja. Unos 155.000 usuarios de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Rojales o Guardamar.

La Generalitat notificó oficialmente el miércoles a la empresa que hará efectivo el fin del contrato -fijado en el pliego de condiciones- de su concesión de quince años el próximo16 de octubre de 2021. Ribera Salud ha defendido en los últimos meses su opción a prorrogar la prestación durante cinco años más. Algo a lo que la administración autonómica se ha negado.

La Plataforma basa su reivindicación en los datos de gestión de la concesión que hablan de una calidad asistencial muy por encima de la media de áreas sanitarias comarcales respecto a listas de espera quirúrgica, de citas con especialistas o satisfacción de usuario.

#TORREVIEJA acto en contra de la reversión del Hospital Universitario de Torrevieja. Intervención de Mamen Mateo por la Plataforma Sanidad Excelente Publicada por Información Vega Baja en Sábado, 17 de octubre de 2020

La misma asociación asegura que su postura no es en defensa de una empresa, si no la continuidad de un modelo que la Generalitat ha decidido «liquidar» además -recordaron- «en plena pandemia». También incidió ayer en la incertidumbre que provoca la reversión sobre una plantilla de 1.400 trabajadores, que solo saben que dentro de un año no trabajarán para la empresa sanitaria.

El conductor del acto, Jorge Esteve, ha insistido en que la de este sábado no era una reivindicación política -no subieron cargos públicos al escenario- ni de partidos, y calificó la decisión de la Generalitat de «ideológica» y condicionada por un pacto alejado de la realidad social del sur del sur de la Comunidad Valenciana. Insistió, al igual que la presidenta de este colectivo, Mamen Mateo, en que con la reversión se «pierden» 40 millones de euros en infraestructuras y otras áreas que la empresa pone sobre la mesa a cambio de mantener la concesión.

Además de numerosos colectivos ciudadanos, sociales y deportivos de Torrevieja -menos del resto de municipios de la comarca-, que se comprometieron con su firma a la defensa del modelo de colaboración público- privado que gestiona el área desde 2006 se sumaron Partido Popular y Ciudadanos. Con la presencia de la plana mayor del PP en sus formaciones a nivel autonómico y provincial, encabezaba la representación la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón además de algunos alcaldes del PP y cargos públicos de Ciudadanos de la comarca. También han respaldado el acto los cargos públicos de Vox comarcales y provinciales.

La Plataforma Sanidad Excelente y PP, Ciudadanos y Vox reiteraron en sus mensajes que "no hay que tocar lo que funciona" y menos, a su juicio, durante una pandemia.

Blindaje

En declaraciones previas al acto Bonig ha remarcado especialmente que su presencia en Torrevieja era una defensa de la sanidad pública «construida por todos los valencianos en los últimos 40 años», ha dicho que el PP no «puede hacer más» que ofrecerse a gobernar con el PSPV, para que prescinda de sus socios que condicionan su gestión, y afrontar la crisis sanitaria y la económica que llega y «blindar el presupuesto de la sanidad pública». A preguntas de INFORMACIÓN ha descartado que el PP tenga opciones de presentar acciones judiciales para defender el modelo de gestión público-privada -que, pionero en España, fue creado al amparo de gobiernos populares valencianos.

En poco menos de una hora han pasado por el escenario de la plaza deportistas, que recordaron los numerosos clubes que reciben ayuda de Ribera Salud, asociaciones y ONGs que han podido desarrollar su labor en el seno del departamento, además de representantes del tejido empresarial local. Además de dos médicas de atención primaria explicaron su experiencia en el departamento y la eficacia del sistema. Con un mensaje reforzados con varios vídeos. Una mayoría aplastante de estas adhesiones a la continuidad del modelo dasdas a conocer en este encuentro proceden de Torrevieja, con una presencia casi simbólica del resto de municipios que reciben asistencia del departamento.

También ha contado el acto reivindicativo con la presencia de la propia gerente del Hospital Universitario, Eva Baró, y del consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, sentado entre el público y al que felicitaron por su cumpleaños. La medidas sanitarias frente al covid obligaron a la organización a limitar el aforo a las sillas que cabían en la plaza de la Constitución, en el centro de Torrevieja, junto al Ayuntamiento. El acceso fue controlado con toma de temperatura. Todavía así el acto fue calificado como el más multitudinario en la comarca desde que se levantó el estado de alarma. Un número importante de asistentes se quedó fuera del recinto vallado de la plaza y custodiado por Protección Civil.

Los convocantes aseguran que el acto de Torrevieja ha sido el más multitudinario en la comarca desde que se levantó el estado de alarma. Protección Civil ha tomado la temperatura a todos los asistenes ubicados en sillas separadas con distancia social.

"Cuéntame"

En su defensa del modelo Ribera Salud la plataforma ha degradado al vecino Hospital de la Vega Baja, del sistema de gestión directa, en el que trabajan más de mil sanitarios, y del que fue gerente el actual alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, presente en el acto ayer, durante más de un año. La Plataforma dijo que es un hospital de «Cuéntame» por no contar con habitaciones individuales. Uno de los testimonios que animaba a acudir ayer al acto aseguraba que «no quería que le derivaran al Hospital de la Vega Baja».

El colectivo organizador, registrado como asociación sin ánimo de lucro hace apenas diez meses, pudo contar con escenario, una pantalla de grandes dimensiones y sonorización para todo el recinto, además de un vallado de protección, entre otros recursos. Sobre los las sillas los asistentes encontraron una bolsa con una mascarilla.