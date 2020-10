La directora del Departamento de Salud de Torrevieja subraya que la eficiencia se demuestra con datos objetivos y no con suposiciones y defiende los índices obtenidos por Ribera Salud.

Sanidad dice que quiere recuperar el servicio para equiparar la calidad asistencial a la que presta Conselleria. ¿Cree que se atiende de forma diferente a los pacientes del Departamento que usted dirige?

Se gestiona de forma distinta y tienen resultados distintos, pero entiendo que igualarlo no va a ser ponerlo a nuestro nivel porque estamos en los mejores resultados de gestión y demoras (listas de espera). Si va a igualarlo al resto quiere decir que va a empeorar los resultados. Todos los años salimos entre los primeros puestos de resultados en las auditorias de calidad y eficiencia en base a los datos que nos pide la propia Conselleria. Por supuesto que la calidad asistencial que prestamos no es peor y en las encuestas de satisfacción de pacientes se refleja.

¿Por qué su modelo de gestión es más eficiente que el de Conselleria?

Somos un 15% más económicos. Lo que le cuesta a la Conselleria un paciente del Departamento de Torrevieja es un 85% de la cápita media de la Comunidad Valenciana. Además un informe de la Sindicatura de Cuentas calculó que nuestra gestión directa ahorra 45 millones al año. Hay que hablar de datos, no de sensaciones o suposiciones.

¿Y eso cómo se consigue?

Por ejemplo aprovechando más los tiempos. Las máquinas de rayos X de nuestros hospitales no paran, estamos siempre realizando pruebas que luego se informan, no las tenemos paradas. Si cierras el servicio por las tardes no lo aprovechas. Si abres los quirófanos de mañana y de tarde optimizas el espacio. Esto no sucede siempre en los de gestión directa.

Ribera Salud ha anunciado una inversión de casi 40 millones si se prorroga la concesión cinco años. ¿Por qué ahora?

Se ha elaborado un plan de inversiones, asistencial y de servicios como ejercicio de responsabilidad ante la posibilidad de poder continuar durante cinco años más. Hemos analizado en qué situación estamos y en qué se debe invertir tanto en el hospital como en centros de salud. Se incluye la modernización y optimización tecnológica, renovación de paritorios, construcción y ampliación de centros de salud y mejoras en la atención a las personas mayores. Nosotros tenemos un 34% de personas mayores de 65 años mientras la media en la Comunidad es del 17%, por lo que debemos adaptarnos a sus necesidades.

Las normas de reversión de la Conselleria condicionan las contrataciones que pueden hacer desde ahora. ¿Puede suponer un problema para sacar adelante la gestión?

Esa es una de las razones por las que creo que se está cometiendo una falta de prudencia al hacer cambios de este tipo en el momento actual, en mitad de una pandemia que nos obliga a adaptarnos rápidamente a las necesidades que puedan surgir. El hecho de tener que consensuar posibles contrataciones puede dificultar la rapidez de adaptarnos a las situaciones que se presenten. Esos condicionantes claro que son un hándicap, como ocurriría en cualquier otro sector. Si un profesional sanitario puede irse a un sitio con un contrato indefinido o de largo plazo frente a un contrato temporal, pues puede suponer un problema.

¿La reversión es imparable?

Nunca hay cambios sin retorno y después de las situaciones que se están viviendo estos meses de pandemia creo que todo es posible. Estamos dispuestos y disponibles a negociar, hablar y llegar a un acuerdo que permita seguir atendiendo a los pacientes de la mejor forma posible. Nuestro objetivo es que estén bien atendidos y que los profesionales se sientan confortables.