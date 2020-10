Cambiemos Orihuela presentará al próximo pleno una batería de «medidas complementarias» para afrontar la pandemia en el municipio y facilitar la situación a que se enfrentan numerosas familias y, también, para facilitar el cumplimiento de las normas de protección y prevención. Medidas que, a juicio de la formación, no sólo pueden ser útiles para mejorar la situación sanitaria en el municipio sino crear empleo vinculado a los cuidados y facilitar la actividad económica bajo las limitaciones que operen en cada momento. El coportavoz de la formación, Carlos Bernabé, ha desglosado las propuestas de la formación. Proponen un Servicio Municipal de Cuidados a la Infancia para responder a necesidades relacionadas con la conciliación de la vida familiar, laboral y social de familias en el contexto de la crisis sanitaria. «Se trataría de un servicio para familias con hijas o hijos que estén en situación de aislamiento o cuarentena y no puedan conciliar por situación de inseguridad o precariedad laboral y carezcan de red familiar o social de apoyo».

Por otra parte, Cambiemos plantea un Servicio Municipal de Apoyo a personas afectadas por Covid-19 y que, de nuevo, carezcan de recursos económicos, condiciones habitacionales y/o red social o familiar de apoyo para poder cumplir con las condiciones de aislamiento. El servicio implicaría desde financiación de material de higiene y autoprotección, hasta alquileres temporales para que personas contagiadas que vivan en viviendas hacinadas o sin espacios suficientes, puedan, si lo desean. También incluye un servicio de compra de alimentos a domicilio y paseo de mascotas. «Hay que pensar no sólo en la gente sin recursos económicos, sino en las muchas personas que viven solas, sin red familiar o social cercana o que están afectadas por brecha digital y no pueden cumplir con las medidas de aislamiento en caso de contagio si la institución municipal no le facilita medios para hacerlo», señala Bernabé.

Otra de las propuestas es un Servicio de Mediación Comunitaria que facilite y asesore en el espacio público sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias. «Confiar única y exclusivamente en las sanciones para aumentar el cumplimiento de medidas es absurdo», señala Bernabé. «No sólo porque está demostrado que esa lógica, por sí sola, no suele bastar, sino porque tampoco tenemos una Policía Local con medios suficientes para ello». Por eso, aduce el concejal, «es necesario tener este tipo de equipos, investidos de autoridad y responsabilidad institucional, para recordar las medidas y fomentar su observancia en diversos lugares, desde entornos escolares, hasta zonas de ocio al aire libre o puntos de alta densidad de terrazas de hostelería». A este respecto Bernabé explica que su formación ha recibido quejas de padres y madres en cuyos centros escolares se generan pequeñas aglomeraciones a las que no es fácil dar respuesta sin apoyo institucional. También cuenta que algunas personas, responsables de bares, han manifestado lo difícil que es hacer cumplir las medidas en algunos casos en que la clientela se relaja, las rechaza o las olvida. «Por eso este equipo puede ser de gran utilidad, porque puede intervenir sobre los conflictos que surjan a la hora del cumplimiento de las medidas de protección y hacerlo con pedagogía, asesorando a vecinas y vecinos, construyendo comunidad y cooperando, lo cual no quita que, cuando no quede otro remedio que la sanción, ésta se lleve a cabo», zanja Bernabé.

Reapertura de parques infantiles y críticas a la «inacción» del gobierno local

Cambiemos, además, propone medidas para que el Ayuntamiento negocie con la Generalitat una reapertura segura de parques infantiles. Para ello, apuntan que el gobierno local debería desplegar un servicio de vigilancia y desinfección permanente de estos recintos. «Cada vez menos gente entiende que estos parques estén cerrados, porque de hecho provoca hacinamiento de niñas y niños en otros lugares y dificulta su día a día». Así, señalan desde Cambiemos que «del mismo modo que se puede entrar a muchísimos recintos en los que hay geles y vigilancia, lo mismo se puede hacer con los parques si se invierten recursos para ello.»

Cambiemos recuerda que estas medidas no son las primeras ni las últimas que propondrán. «Desde marzo estamos intentando complementar y aportar propuestas al Gobierno Local, esta crisis interpela directamente a los Ayuntamientos, necesitamos instituciones locales más audaces y con menos miedo a ser protagonistas en la vida social y económica del municipio». No obstante, lamentan haber observado «no sólo una relajación ciudadana, sino también institucional, en los últimos meses, el alcalde, que dejó de informar a la oposición de la situación y medidas sanitarias en el municipio, parece más preocupado por proteger la sanidad privada que por gobernar el municipio».