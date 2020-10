El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, informa que el próximo martes, 27 de octubre, de 15:00 a 21:00 horas, en el Centro Municipal de Ocio (CMO), Ribera Lab realizará test de antígenos al personal docente y no docente de todos los centros escolares de la ciudad.

El alcalde indica que los resultados de estas pruebas de antígenos serán comunicados en 24 horas y enviados por SMS. En caso de ser el resultado positivo, se les llamará desde Medicina Preventiva para indicarle las medidas sanitarias a seguir y se notificará a Salud Pública.

En una nota de prensa, Dolón anunció tras la realización de las pruebas serológicas del pasado mes de septiembre que su intención era poder llevar a cabo más test a los profesionales de la enseñanza de Torrevieja para poder continuar controlando la evolución de la COVID-19 y aumentar la seguridad de profesores, alumnos y familiares, siempre cumpliendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios, quienes han aconsejado que es un buen momento para realizar estas segundas pruebas.

En el primer test realizado el 16 de septiembre con pruebas rápidas no se detectó ni un solo positivo

En torno a mil docentes y personal no docente ligado a los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de Torrevieja se realizaron la prueba anterior -con test rápido-. Del total se realizaron pruebas PCR a unos 40 y finalmente no se detectó ni un positivo. La realización de esta prueba a principios de septiembre estuvo precedida de una pelea judicial porque la Generalitat aseguró que Ribera Salud no tenía competencias para abordar una intervención de este tipo. El TSJCV aceptó la medida cautelarísima pedida por el Ayuntamiento con el argumento de que las pruebas debían realizarse al inicio de curso.

Ribera Salud realiza estos test a través de la empresa del mismo grupo Ribera Lab. Con el primer test realizado el 16 de septiembre. El Ayuntamiento aseguró que el despliegue de medios para realizar la prueba no tendría coste alguno para el municipio. Es decir, la empresa sanitaria realiza las pruebas sin contraprestación.

Test de antígenos

Los antígenos son componentes del virus, generalmente proteínas, y suelen detectarse en los primeros días de infección cuando el virus se encuentra en las vías respiratorias altas. Las principales características de estos test son las siguientes:

-Detectan la presencia del virus en el momento de realizarse la prueba.

-Son muy rápidas: resultados en 15-20 minutos.

-Coste muy inferior a las PCR.

-No necesita laboratorio ni una instrumentación especial.

-Son fiables: detectan entre el 84% y el 98% de los casos en la primera semana de infección (dependiendo del tipo de test).

-Sensibilidad de 93,3% (IC del 95%: 83,3-98,2%).

-Especificidad de 99,4% (IC del 95%: 97,0-100%).