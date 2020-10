El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha ordenado la paralización de todas las contratas pendientes, que tengan vigencia en más de una anualidad, para buscar la fórmula de ahorrar los 6.403.475 euros que la Intervención ha previsto que las arcas municipales perderán el próximo años por la caída de ingresos por la pandemia de coronavirus, en base a los cálculos de evolución de la recaudación de este año 2020. Son un total de 13 las contratas pendientes que han quedado paralizadas -algunas con las plicas ya en evaluación, como el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de 466 millones de euros-. La intención del equipo de gobierno, según le ha propuesto el director general de Servicios, Víctor Costa, es concentrar esas contratas municipales y crear una fórmula de economía mixta, empresa mixta, que agrupe los servicios.

Dolón explicó ayer, tras anunciar la paralización de esas contratas pendientes, que ha encargado a Contratación un informe para comprobar la viabilidad de la agrupación de servicios y la creación de las empresas mixtas, o la combinación de ambas fórmulas. De esta manera, aseguró, el Ayuntamiento podrá ahorrarse los 6,4 millones previstos de caída de ingresos ya que esas empresas mixtas, público privadas (como funciona en la ciudad la del servicio de gestión del agua, Agamed) tributan un 11% y no el 21, además de que no tendrían el mismo beneficio industrial que el que se lleva una mercantil privada por una adjudicación. «Las circunstancias han cambiado y no vamos a no reconocerlo, y hay cosas que la ley no permitía hace año y medio y ahora sí», señaló el regidor quien aseguró que «no es un cambio de criterio» sino que «nos adaptamos a las circunstancias cuando cambian».

El informe de la interventora municipal, fechado el 7 de octubre, recoge un descenso acusado de la recaudación prevista por el impuesto de plusvalía, la anulación de la ordenanza fiscal de ocupación de vía pública para los hosteleros, feriantes y otros colectivos, o la más que probable reducción de transferencias del Estado, como adelantó este diario. Todo ello se traduce en una reducción de ingresos de 6,4 millones que el gobierno local debe «sacar» de algún lado, y la fórmula escogida es la propuesta por su director general de Servicios Básicos con la concentración de servicios gestionados por empresas mixtas.

Los contratos paralizados a la espera de saber si serán concentrados y/o asumidos por una empresa mixta, son aquellos que pueden afectar a ejercicios futuros como el de limpieza de edificios escolares y municipales, el transporte urbano, el servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas, el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, el de mantenimiento de vías públicas o el de mantenimiento de zonas verdes, etc. «No habrá ni reducción ni detrimento de esos servicios, ni afectará a los trabajadores (...) es ahorro pero no bajada en la calidad de los servicios», quiso aclarar Dolón quien se reunirá con los comités de empresa de los servicios afectados, como ha hecho con el de las basuras. «Con estas medidas vamos a sentar las bases para que , cuando todo esto remita, seamos de los primeros ayuntamientos en salir adelante», zanjó.