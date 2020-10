El cobro de comisión por usar la app de la ORA en Orihuela subleva a los usuarios

Los usuarios de la aplicación móvil para pagar el parquímetro de la ORA en Orihuela han recibido en los últimos días un mensaje para cambiar de app tras la compra de E-Park, que es la que hasta ahora gestionaba el servicio, por el grupo europeo EasyPark. Algo que se realiza en menos de un minuto, según la propia app, desde la antigua aplicación, trasvasando los datos y el saldo que se tenía hasta ahora. Un cambio que no pasaría de ser más que una nueva app instalada en el móvil si no fuera por el mensaje que advierte, una vez instalada la aplicación EasyPark, de que, a partir del tercer estacionamiento, el usuario deberá abonar un 10% de recargo cada vez que aparque su coche en zona azul y use la app para pagar el ticket, con un cargo mínimo de 0,15 euros más IVA. Una medida que ha sublevado a los usuarios que hasta ahora no tenían que pagar más que el estacionamiento al abonarlo a través de la aplicación móvil.