El Ayuntamiento de Torrevieja realizó ayer, en una tarde, nuevas pruebas para detectar coronavirus a 1.200 profesores, personal no docente, y de limpieza y mantenimiento de todos los centros educativos de la ciudad, además de las AMPAs. Es la segunda vez que el personal vinculado al sector educativo de la localidad es citado para realizarse estos test voluntarios encargados por el consistorio torrevejense, pero sufragados por Ribera Salud, a través de su filial Ribera Lab, que gestiona el Departamento de Salud de Torrevieja mediante una concesión privada que finalizará dentro de un año, según le ha comunicado la Conselleria de Sanidad. Si a mediados de septiembre se les realizó a los docentes que acudieron al Centro Municipal de Ocio los test serológicos - mediante análisis de sangre para detectar los anticuerpos producidos tras el contacto con el virus-, en esta ocasión, fueron sometidos a un test de antígenos -a través de una muestra nasal y que detectan la proteína del virus-.

Las pruebas realizadas ayer, como sucediera con las anteriores, no cuentan con el aval de Salud Pública, que trasladó a este diario que el cribado no es útil para una muestra tan grande con antígenos «y no tienen nuestra autorización». Desde la Conselleria de Sanidad se limitaron a manifestar al diario que «tal y como se indicó en la primera ocasión, un cribado es una estrategia de prevención que se determina en función de la evolución de la pandemia y, como tal, siempre es una competencia de la autoridad sanitaria». La Generalitat desautorizó las anteriores pruebas pero el Ayuntamiento recurrió y el Tribunal Superior de Justicia estimó su recurso.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, defendió ayer la iniciativa porque «seguimos criterios médicos» y recordó que no le cuesta dinero a las arcas municipales. «Lo hace Ribera Salud en virtud de su responsabilidad social corporativa y pedí asesoramiento médico y me trasladaron que lo más efectivo para hacer una foto perfecta del comportamiento del virus era hacer las dos pruebas con un margen de un mes, y estamos en un momento importante para asegurar la seguridad sanitaria de los profesores». A los taxistas de la ciudad también se les han realizado los test a petición del colectivo, según dijo ayer Dolón a INFORMACIÓN. Los resultados se conocerán hoy. En la primera prueba no se detectó ningún positivo.