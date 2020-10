El Grupo Socialista de Orihuela ha registrado una proposición para el pleno de mañana en la que solicitan al gobierno local de PP y Cs la modificación de la actual Ordenanza de Edificación del Ayuntamiento de Orihuela con la que se amplíe y regule de una manera más amplia los requisitos para la instalación de las estructuras de las vallas publicitarias, tras los incumplimientos que, asegura este grupo, está habiendo. También pide regular el procedimiento administrativo sobre las mismas.

La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, aseguró ayer que «en la ordenanza municipal de edificación tan sólo hay un artículo en el que se regula este asunto y la mayoría de estas estructuras no cumple con la normativa». Los socialistas aseguran que en la ordenanza actual se prohíbe la instalación de estas vallas en suelo no urbanizable. «Si ustedes miran, hay pedanías en las que prácticamente todo el suelo es no urbanizable y sin embargo hay este tipo de vallas, igual ocurre en la costa y también cerca de parajes naturales o protegidos como El Palmeral». Gracia señaló que el Ayuntamiento, además, ha de poner en marcha la potestad que tiene para prohibir que estas estructuras se coloquen cerca de centros escolares o de espacios públicos usados por menores ya que una vez colocadas contratan esos espacios a empresas que anuncian locales y casas de apuestas o de prostitución lo que «el Ayuntamiento puede y debe prohibir en nuestra ciudad, no podemos decir que estamos en contra de la trata, prostitución o el juego y permitir que los menores vean esos anuncios cada día» y señaló que en la comisión informativa el edil de urbanismo intentó que esta proposición se registrase como moción, algo que no ocurrió.